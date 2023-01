Żółty alert dla połowy kraju. IMGW ostrzega. Zrobi się bardzo niebezpiecznie!

Nawet -5 stopni w ciągu dnia i marznące opady to nie wszystko! Złowieszcza prognoza na weekend

Późnym popołudniem i wieczorem mogą wystąpić opady marznącej mżawki i deszczu, co może skutkować tzw. "szklanką", czyli bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które stanowi ogromne zagrożenie dla użytkowników dróg. Nieostrożna jazda w takich warunkach może mieć katastrofalne skutki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, czyli tzw. "żółty alert". Od sobotniego popołudnia, aż do godzin porannych obowiązują one dla czałego województwa zachodniopomoeskiego, a także części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego. Nieco krócej, bo do godzin wieczornych w sobotę, ostrzeżenia obowiązują ostrzeżenia dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Podczas jazdy samochodem, zwłaszcza poza terenem zabudowanym, należy zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków jazdy. Chwila nieuwagi na śliskiej nawierzchni może skutkować poślizgiem, a co za tym idzie - może doprowadzić do wypadków.

