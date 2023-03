Wichury do 100 km/h i śnieżyce, a potem... totalny zwrot akcji?! Szalona pogoda w Polsce

Deszcz ze śniegiem, wichury do 80 km/h, a nawet to! W sobotę lepiej nie wychodzić z domu [Prognoza IMGW na 4.03.2023]

Jak już informowaliśmy was na portalu pogoda.se.pl. - prognoza na marzec jest daleka od idealnej dla wszystkich tych, którzy tęsknym wzrokiem wypatrują wiosny. Synoptycy IMGW, analizujący pogodę na pierwsze dni bieżącego tygodnia zapowiadali przede wszystkim śnieżyce, niskie temperatury i porywisty wiatr. We wtorek (7 marca 2023 r.) wichury obniżą temperaturę odczuwalną.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wzrastający na północnym zachodzie i północy kraju do dość silnego, nad morzem w porywach do 75 km/h, na krańcach zachodnich do 60 km/h, wieczorem w centrum kraju do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 80 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza IMGW na 8-11 marca 2023 r. Będzie przełom?

Z prognozy synoptycznej na bieżący tydzień wynika, że opady śniegu zostaną z nami do weekendu włącznie. Stopniowo powinno się ocieplać. W środę (8 marca 2023 r.) na Podkarpaciu termometry mają pokazać nawet 9 stopni na plusie. Niestety - nad morzem porywisty wiatr będzie osiągał prędkość nawet 70 km/h, co może wywoływać utrudnienia komunikacyjne. A kiedy jest szansa na przełom w pogodzie? Eksperci IMGW widzą takową w drugiej dekadzie marca, ale zaznaczają, że trzeba uzbroić się cierpliwość.

- Końcówka tygodnia przyniesie pochmurną pogodę, okresami będzie padał śnieg, deszczu ze śniegiem i deszcz. Na sobotę prognozujemy ocieplenie, na południowym zachodzie nawet do 10-13°C. Nie należy jednak przywiązywać się do tego scenariusza, ponieważ jest on obarczony dużą niepewnością. Nie możemy wykluczyć, że zamiast ocieplenia nadejdzie ochłodzenie - czytamy w prognozie synoptycznej.

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie. Warto również śledzić lokalne komunikaty meteo. Warunki na drogach będą utrudnione, toteż po raz kolejny będziemy apelować o ostrożność.

Wydane zostały nowe ostrzeżenia na oblodzenie⚠Uwaga będzie ślisko⛸Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. 🌡Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, a temperatura minimalna przy gruncie do ok. -5°C. pic.twitter.com/KiXfwyqCaD— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 6, 2023

