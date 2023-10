Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę (28 października) "Polska pozostanie w zatoce niżowej związanej z głównym ośrodkiem w rejonie Irlandii, w strefie frontu atmosferycznego". - Na wschodzie kraju zaznaczy się wpływ ośrodka niżowego z układem frontów atmosferycznych, przemieszczającego się nad Białoruś i zachodnią Rosję. Z zachodu napłynie powietrze polarne morskie, chłodniejsze na północy, nieco cieplejsze na południu - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie wzrośnie.

Prognoza IMGW na 28.10.2023. Woj. zachodniopomorskie i pomorskie

W tej części kraju sobota będzie dniem pochmurnym, z opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, zmienny, przejściowo z północy.

Prognoza IMGW na 28.10.2023. Woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie

Na Warmii, Mazurach i Podlasiu przed południem możliwe silne mgły. Lokalnie mgła ograniczy widzialność do 300 m. W ciągu dnia sporo chmur i słaby, lokalny deszcz. Temperatura maksymalna od 5°C na północnym wschodzie do 9°C na zachodzie i południu regionu. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

Prognoza IMGW na 28.10.2023. Woj. wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

Sobota będzie dniem pochmurnym i deszczowym. Na początku dnia mgły, które lokalnie ograniczą widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

Prognoza IMGW na 28.10.2023. Woj. mazowieckie, łódzkie i lubelskie

Sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie deszcz. Na termometrach maksymalnie od 8°C na północy do 13°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Prognoza IMGW na 28.10.2023. Woj. dolnośląskie, opolskie i śląskie

W tej części kraju sobota początkowo będzie dniem pochmurnym. Więcej przejaśnień po południu. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Wzrost temperatury od 1°C do 4°C. Wiatr silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza IMGW na 28.10.2023. Woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1700 m n.p.m. także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, na terenach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C, na szczytach Tatr około 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Źródło: IMGW

