Śnieżyce, wichury do 130 km/h i jeszcze to! Alarmująca suma opadów. Nowe ostrzeżenia

18 stopni w listopadzie! Aktualizacja pogody w Polsce

W prognozach na początek tygodnia zapowiadano nawet 16 stopni, a było jeszcze cieplej! Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podali, że na stacji meteorologicznej Pszenno (powiat świdnicki) o godz. 5:40 zarejestrowano temperaturę powietrza 18,2 stopni Celsjusza. Takie wartości kojarzymy z późnym latem, a nie przedzimiem!

Pogoda na dziś: Prognoza IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 24/25 listopada

Sprawdzamy prognozę pogody na ostatni tydzień listopada. W nocy z niedzieli na poniedziałek, miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach wschodnich pojawią się słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Kiedy powinni uważać przede wszystkim w obszarach podgórskich Bieszczad, gdzie początkowo możliwe będą opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Z prognozy IMGW wynika, że najzimniej będzie w rejonie podgórskich Karpat - do -4 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie możliwe wzrosty nawet do 8 stopni. Wiatr do 55 km/h nad morzem i 110 km/h w Sudetach. Lokalnie na południu kraju pojawią się krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

Pogoda na poniedziałek: Nawet 16 stopni na termometrach

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali prognozę synoptyczną na 25 listopada. W ciągu dnia będzie pogodnie. Rano lokalnie na południu mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 5°C na północnym wschodzie, około 10°C w centrum, do 13°C na zachodzie i 16 stopni Celsjusza lokalnie w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem i w obszarach podgórskich Bieszczad w porywach do 65 km/h - podaje IMGW.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem i w obszarach podgórskich Bieszczad w porywach do 65 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Prognoza pogody dla Polski: Temperatura 25.11.2024

Sprawdziliśmy szczegóły temperatur, które będą z Polakami w ostatni poniedziałek listopada. W wielu dużych miastach mieszkańcy mogą liczyć na dwucyfrowe wartości. Wiosna przyjdzie do:

Warszawy - 10 stopni

Bydgoszczy i Torunia - 12 stopni

Poznania - 13 stopni

Gdańska - 12 stopni

Olsztyna - 10 stopni

Szczecina - 13 stopni

Zielonej Góry - 13 stopni

Wrocławia - 13 stopni

Katowic - 11 stopni

Krakowa - 12 stopni

Łodzi - 12 stopni

Ostatnie dni listopada przyniosą ochłodzenie. Prognozy na kolejne godziny będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

