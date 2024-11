Ponury środek tygodnia za oknami. Opady deszczu to nie wszystko

To już w sobotę

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 26/27 listopada

Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że w nocy z wtorku na środę, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie początkowo będzie duże i pojawią się zanikające przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich Karpat synoptycy ostrzegają przed deszczem ze śniegiem, w górach możliwe opady śniegu, później większe przejaśnienia. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane w ciągu nocy miejscami wzrastające do dużego i gdzieniegdzie, zwłaszcza na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej, przelotne opady deszczu.

Kierowcy z Małopolski i Śląski powinni uważać, ponieważ nad ranem wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Lokalnie w centrum i na południu temperatura przy gruncie może spaść do -2 stopni Celsjusza, przy mokrej nawierzchni powodując oblodzenie. Warto zdjąć nogę z gazu i dostosować prowadzenie pojazdu do panujących warunków.

Pogoda na środę: Opady deszczu w prognozach IMGW

Prognozy na środę (27 listopada) są podobne do tych z nocy, choć rzecz jasna będzie cieplej. W ciągu dnia przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie kraju oraz na wybrzeżu zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, tam miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, wysoko w Bieszczadach śniegu. Parasole powinny się przydać w województwach:

kujawsko-pomorskim

mazowieckim

łódzkim

lubelskim

podlaskim

warmińsko-mazurskim

zachodniopomorskim

Wieczorem na krańcach zachodnich kraju wzrost zachmurzenia do dużego. Rano w Małopolsce i na Górnym Śląsku mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, na południu kraju lokalnie zmienny z przewagą kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h - podaje IMGW.

Prognoza pogody dla Polski. Temperatura 27.11.2024

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środę temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 5 stopni Celsjusza na wschodzie do 8°C na południu i południowym zachodzie. W rejonach podgórskich będzie chłodniej - od 3°C do 5 stopni Celsjusza. W najnowszych prognozach nie widać mrozu, a już na pewno nie w ciągu dnia.