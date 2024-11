Pogoda wyraźnie się popsuje. IMGW wskazuje na opady i mróz

Spis treści

Pogoda na wtorek: Taka będzie noc z 25 na 26 listopada

Przed nami pogodna noc, z kilkoma niezbyt przyjemnymi akcentami. W północno zachodniej połowie kraju obserwować będziemy stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. Synoptycy z IMGW ostrzegają - lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 stopni Celsjusza w dolnych rejonach Małopolski, do nawet 8 stopni na północnym zachodzie. Najcieplejszą noc przeżyją mieszkańcy Szczecina, Koszalina i okolic. Najcieplejsze kurtki przydadzą się na południu kraju.

Prognoza IMGW na 26 listopada. Zapowiadają opady deszczu i ochłodzenie

Z prognozy na wtorek (26 listopada) wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią opady deszczu. Parasole powinny się przydać w województwach:

kujawsko-pomorskim

łódzkim

mazowieckim

podlaskim

warmińsko-mazurskim

wielkopolskim

śląskim

małopolskim

podkarpackim

dolnośląskim

opolskim

świętokrzyskim

W Karpatach opady deszczu przechodzące w śnieg. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h, w Karpatach do 85 km/h i słabnące - wskazuje IMGW w prognozie na wtorek, 26 listopada 2024 r.

Pogoda na jutro. Temperatura 26.11.2024

Z prognozy synoptycznej na wtorek wynika, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 7°C w centrum i na wschodzie, do 11°C na zachodzie. Na "dwucyfrówki" mogą liczyć mieszkańcy Zachodniego Pomorza i województwa lubuskiego. Przypomnijmy - w poniedziałek IMGW odnotował powyżej 18 stopni w powiecie świdnickim (Dolny Śląsk). We wtorek będzie chłodniej, ale pogoda będzie zdecydowanie bardziej przypominała jesień, a nie zimę.

