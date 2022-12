Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Odpoczniemy od mrozów i śniegu ale czeka nas to! [Prognoza IMGW na 18 grudnia 2022]

W poniedziałek zmierzymy się z marznącymi opadami i wichurami do 70 km/h. Są też dobre wieści [Prognoza IMGW na 19.12.2022]

Mróz w Polsce. Najzimniej w Poroninie

Poronin okazał się miejscowością, gdzie w nocy z wtorku na środę, 14 grudnia, zmierzono najniższą temperaturę w Polsce - minus 21 stopni. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na swoim profilu twitterowym, najzimniejszą stacją synoptyczną okazał się natomiast Zamość z temperaturą -18,6°C. Jeszcze zimniej było lokalnie przy gruncie, bo maksymalnie nawet minus 24 stopnie. Na przeciwległym biegunie, dosłownie i w przenośni, znalazł się Hel, gdzie było najcieplej w całym kraju, bo minus 2,7 stopnia.

Gdzie spadnie śnieg?

Jak wyjaśnia PAP Dorota Pacocha, synoptyczka z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w środę, 14 grudnia, i najbliższej nocy w Polsce nadal utrzymają się mrozy, za które odpowiadają masy chłodnego powietrza arktycznego. W trakcie dnia od południowego zachodu do naszego kraju zacznie wkraczać zatoka niżowa, które przyniesie tam przelotne opady śniegu w godzinach popołudniowych - rano może jeszcze poprószyć na północnym wschodzie. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na Pomorzu.

- Rano będą jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, minus 4 w centrum, do zera na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północy i południu może być porywisty. Na Podkarpaciu i rejonach podgórskich może wiać z prędkością do 60 km/h. W Tatrach i Sudetach prognozowane są zawieje i zamiecie - mówi PAP Pacocha.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek, 15 grudnia?

Jak informuje PAP, w nocy ze środy na czwartek, 15 grudnia, zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 13 stopni na północnym wschodzie i północy do około minus 5 na południu. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych. Lokalnie będą występowały silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, głównie na północy kraju.

🥶W nocy największy mróz wystąpił w Polsce płd.-wsch. Na stacji Poronin w woj. małopolskim temp. spadła do -21°C.🌡️Najzimniejszą stacją synoptyczną okazał się Zamość z temperaturą -18,6°C.❄️Przy gruncie spadki temperatury powietrza były jeszcze większe; nawet do -24°C❗️#IMGW pic.twitter.com/02EImtga70— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 14, 2022

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Jesienią i zimą tęsknisz za latem? Tak Nie Czasami, ale lubię każdą porę roku