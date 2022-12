Prognoza synoptyczna IMGW to jedno z najpewniejszych źródeł, dotyczących pogody w Polsce. Eksperci Instytutu nie mają dobrych wieści. Początek tygodnia zwiastował kolejny atak zimy i nie ma co się spodziewać konkretnych zmian. Zwłaszcza nocami trzeba wziąć pod uwagę gigantyczne mrozy. - Z wtorku na środę spodziewamy się silnego mrozu: w rejonach podgórskich temperatura minimalna spaść może do –17°C, na południu do około –13°C, na północnym wschodzie do –10°C - czytamy na stronie imgw.pl. A jak wygląda sprawa z opadami śniegu? Kraj zostanie podzielony.

Prognoza IMGW dla Polski. Złe wieści dla południa i wschodu

W środę (14 grudnia 2022 r.) opady śniegu pojawią się głównie na wschodzie i na południu kraju. Na północy nie powinno padać i tam też odnotujemy zdecydowanie mniej chmur. Nie ma szans na konkretną zwyżkę temperatur. Najcieplej - około 0 stopnia Celsjusza będzie nad morzem.

Podobny klimat zostanie z nami przed weekendem. Czwartek i piątek to maksymalnie 2 stopnie w województwie pomorskim, a poza tym dominować będzie lekki mróz, a nocami ponownie dwucyfrowy. - Miejscami padać będzie śnieg, a na południu kraju możliwe są również opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie też deszczu marznącego powodującego gołoledź - podaje IMGW.

Prognoza IMGW na weekend 17-18 grudnia. Szansa na ocieplenie?!

Długo wyczekiwane przez Polaków ocieplenie powinno przyjść w weekend, ale od razu warto zaznaczyć, że temperatury pójdą minimalnie do góry. Nocami spadną do -11 stopni, a najgorzej będzie na północnym wschodzie.

- W weekend powinny przeważać opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie w sobotę na północy padał będzie śnieg. Miejscami możliwe są opady deszczu lub mżawki marznącej powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C, tylko w sobotę na północnym wschodzie od –3°C do –1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w sobotę na wybrzeżu dość silny i porywisty - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na weekend.

Codzienne prognozy będziemy aktualizować w naszym pogodowym oddziale "Super Expressu". Warto śledzić regionalne ostrzeżenia Instytutu i dostosować odzież do panujących warunków.

