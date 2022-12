Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Nad Europą dominować będą niże z frontami atmosferycznymi, jedynie wschód i częściowo centrum kontynentu znajdzie się pod wpływem słabego wyżu znad południowej Ukrainy. Polska będzie w pod wpływem słabego wyżu, a od południowego zachodu nasunie się płytka zatoka niżowa. Pozostaniemy w chłodnym, arktycznym powietrzu. Pogoda w środę nie będzie się bardzo różnić od tej, z którą mierzyliśmy się w ostatnich godzinach. Śnieg zaatakuje przede wszystkim dolne rejony naszego kraju.

Jaka będzie pogoda w środę, 14 grudnia?

IMGW prognozuje, że w środę (14 grudnia 2022 r.) ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać. Nie obejdzie się bez trudnych warunków atmosferycznych, które mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne.

- Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu. Lokalnie na Śląsku przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Także na północnym wschodzie okresami zachmurzenie duże i słabe, przelotne opady śniegu. Gdzieniegdzie rano będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na południu Podkarpacia w porywach do 65 km/h, wysoko w Tatrach porywy do 80 km/h, południowo-wschodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne - przestrzegają synoptycy w prognozie na środę.

Prognoza na środę. Jaka będzie temperatura 14 grudnia?

Siarczyste mrozy już nie tylko nocami - tak w skrócie można podsumować wartości, które odczytamy w środę z termometrów. - Temperatura maksymalna od -8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -3 st. C w centrum kraju i około -1 st. C nad morzem - prognozuje IMGW. Eksperci nie zostawiają złudzeń, nie ma co liczyć na konkretne ocieplenie. Podobnie będzie zresztą w drugiej części bieżącego tygodnia.

Prognoza IMGW. Noc ze środy na czwartek - 14/15 grudnia

Na stronie IMGW czytamy, że w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w dzielnicach północnych. Na wschodzie i południu spodziewane opady śniegu. Lokalnie na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura minimalna od -15°C na Warmii i Mazurach, około -7°C w centrum i na zachodzie kraju, do -4°C na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby, zmienny, tylko na wschodzie okresami umiarkowany, na południu Podkarpacia także dość silny, w porywach do 70 km/h, wysoko w Tatrach porywy do 90 km/h, południowo-wschodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

Najbliższe dni będą z ujemnymi temperaturami nawet poniżej -10°C. to znacznie przyspieszy rozwój zjawisk lodowych❗🧊Na wielu rzekach, szczególnie na południu i wsch. kraju, pojawi się śryż i lód brzegowy a punktowo stała pokrywaTak dla przypomnienia😊👇https://t.co/evBPbUsflP pic.twitter.com/DAuW3iF3VL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 13, 2022

