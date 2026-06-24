Chcą osłonić dziecko przed słońcem. Nie wiedzą, że narażają je na ogromne niebezpieczeństwo

Meteorolodzy zapowiadają kolejne dni z temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. W takich warunkach szczególnie narażone na przegrzanie są niemowlęta i małe dzieci, których organizmy znacznie gorzej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż organizmy dorosłych. Właśnie dlatego eksperci apelują do rodziców o ostrożność podczas spacerów. Problem w tym, że wielu opiekunów wciąż stosuje popularny sposób na ochronę dziecka przed słońcem, nie zdając sobie sprawy, że może on przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. O czym mowa?

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Sposoby na upały - tego nie rób, bo będzie jeszcze gorzej!

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Zakrywasz wózek pieluszką? To ogromny błąd!

Ochrona dziecka przed słońcem to naturalny odruch każdego rodzica. Właśnie dlatego podczas upałów wiele osób osłania wózek pieluszką, kocykiem lub inną lekką tkaniną. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem, specjaliści od lat alarmują, że taki sposób może być bardzo niebezpieczny.

Przykrycie wózka znacząco ogranicza cyrkulację powietrza, przez co wewnątrz tworzy się efekt przypominający szklarnię. Temperatura rośnie znacznie szybciej niż na zewnątrz, a dziecko ma utrudnione oddawanie ciepła. W rezultacie wzrasta ryzyko przegrzania organizmu, odwodnienia, a w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. O tym, jak szybko może wzrosnąć temperatura wewnątrz przykrytego wózka, najlepiej świadczą eksperymenty przeprowadzane przez specjalistów. Zobaczcie poniżej wideo z eksperymentu, który pokazuje, jak szybko podnosi się temperatura wewnątrz wózka, który został przykryty.

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