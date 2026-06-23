Zaraz się zacznie! Pogodowe zawirowania powracają z ogromną mocą

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-23 16:29

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na środę (24 czerwca 2026). To już pewne - upał powróci do Polski. Eksperci wskazali konkretny region. W środku tygodnia słońce będzie dominowało na niebie. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie lato pokaże swoją moc.

Wschodzące słońce nad spokojnym morzem, którego powierzchnia odbija jego blask, tworząc złotą smugę. Na pierwszym planie widoczny jest murek z ułożonymi na nim kamieniami. Horyzont wyznaczają ciemne sylwetki odległych wysp. O upałach i prognozie pogody przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com Upalna pogoda

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Bez burz i opadów deszczu? Wszystko na to wskazuje. Najnowsza prognoza IMGW dla naszego kraju jest w przeważającej części optymistyczna. Eksperci zwracają uwagę tylko na jeden problem, związany z nocą z wtorku na środę (23/24 czerwca).

  • Lokalnie na północy możliwe krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów.
  • Temperatura minimalna od 8 stopni na Pomorzu, około 12°C w centrum, do 14 stopni na południu, zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby, z przewagą północno-zachodniego.
  • W nocy na ogół będzie pogodnie, więc można się udać nawet na późny spacer.

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Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 24 czerwca

W środku tygodnia lato pokaże oblicze, które uwielbia większość Polaków. Na krańcach zachodnich powrócą upały! Na ten moment nie piszemy o tropikalnych warunkach, choć te uderzą w naszych rodaków jeszcze w tym tygodniu. A co nas czeka 24 czerwca?

- W ciągu dnia słonecznie. Temperatura maksymalna od 23°C na Suwalszczyźnie, około 26 stopni Celsjusza w centrum, do 30°C na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na środę.

Prognozowana temperatura maksymalna dla największych miast:

  • Zielona Góra - 30 stopni
  • Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz - 28 stopni
  • Warszawa, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Kielce, Lublin, Rzeszów - 27 stopni
  • Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok - 25 stopni
  • Suwałki - 23 stopnie

Polakom radzimy zaczerpnięcie oddechu, ponieważ w weekend warunki momentami będą ekstremalne, a słupki rtęci mogą pokazać nawet 38-40 stopni. Prognozy synoptyków będziemy rzecz jasna aktualizować w "Super Expressie".

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