Uderzy prawdziwa bomba ciepła! Tutaj żar będzie lał się z nieba. Ponad 30 stopni

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-18 9:31

Pogoda w Polsce ponownie zaskoczy dynamiczną aurą, serwując mieszkańcom prawdziwą huśtawkę temperatur i zjawisk atmosferycznych. Nadchodzący dzień przyniesie ze sobą falę upałów, która zdominuje zachodnie regiony kraju, gdzie słupki rtęci poszybują powyżej 30 stopni Celsjusza. Jednocześnie, mieszkańcy innych części Polski muszą przygotować się na lokalne burze z deszczem, które mogą przynieść gwałtowne opady i silny wiatr.

Upał w Warszawie
Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS / EAST NEWS Upał w Warszawie (archiwum)

Pogoda na piątek 19 czerwca

Prognoza pogody na piątek jest niezwykle zróżnicowana i wymaga od Polaków wzmożonej uwagi. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi zmianami, które mogą wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej i gdzie spodziewać się ulewnych opadów deszczu, a także jak przygotować się na wieczorne i nocne ochłodzenie, które również będzie miało swoje lokalne specyfikacje.

W ciągu dnia, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak okresowo wzrośnie do dużego, szczególnie w miejscach, gdzie spodziewane są burze. To właśnie na południowym zachodzie i zachodzie Polski pojawią się przelotne opady deszczu, które lokalnie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, mogą przybrać formę gwałtownych burz. Niewielkie, przelotne opady deszczu mogą wystąpić także na wschodzie kraju, choć tam będą one znacznie słabsze. W czasie burz, wysokość opadów może sięgnąć nawet 10 mm, co oznacza, że w krótkim czasie może spaść sporo wody, prowadząc do lokalnych podtopień czy utrudnień w ruchu drogowym.

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Upał w Polsce: Termometry pokażą ponad 30 stopni. Gdzie będzie najgoręcej?

Największe upały odczują mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie temperatura maksymalna może wynieść nawet 32°C. Centralna Polska również doświadczy ciepłej aury, z temperaturami oscylującymi wokół 25°C. Z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie powietrze będzie nieco chłodniejsze, termometry wskażą około 22°C. To pokazuje, jak zróżnicowana będzie temperatura w różnych regionach kraju. Wiatr będzie słaby, a na wschodzie okresami umiarkowany, zmienny. Co ciekawe, na wschodzie powieje również wiatr północno-zachodni, co może przynieść chwilowe wytchnienie od gorąca. Takie warunki atmosferyczne sprzyjają szybkiemu rozwojowi chmur burzowych, dlatego warto śledzić bieżące ostrzeżenia meteorologiczne, zwłaszcza w regionach zagrożonych.

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Pogoda na noc z piątku na sobotę: Gdzie spodziewać się deszczu i ochłodzenia?

Nadchodząca noc przyniesie niewielkie ochłodzenie, ale pogoda nadal będzie dynamiczna. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak na północnym zachodzie i zachodzie Polski okresami wzrośnie do dużego, z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Minimalne temperatury w nocy będą wahać się od 12°C na Suwalszczyźnie, przez około 16°C w centrum kraju, aż do 19°C na zachodzie. Oznacza to, że po upalnym dniu, noce również będą stosunkowo ciepłe, zwłaszcza w zachodnich regionach. Wiatr w nocy będzie słaby i zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. To może wpłynąć na odczuwalną duszność, szczególnie w miastach, gdzie beton i asfalt oddają zgromadzone w ciągu dnia ciepło.

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