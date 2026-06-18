Uderzy prawdziwa bomba ciepła! Tutaj żar będzie lał się z nieba. Ponad 30 stopni

Pogoda na piątek 19 czerwca

Prognoza pogody na piątek jest niezwykle zróżnicowana i wymaga od Polaków wzmożonej uwagi. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi zmianami, które mogą wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej i gdzie spodziewać się ulewnych opadów deszczu, a także jak przygotować się na wieczorne i nocne ochłodzenie, które również będzie miało swoje lokalne specyfikacje.

W ciągu dnia, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak okresowo wzrośnie do dużego, szczególnie w miejscach, gdzie spodziewane są burze. To właśnie na południowym zachodzie i zachodzie Polski pojawią się przelotne opady deszczu, które lokalnie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, mogą przybrać formę gwałtownych burz. Niewielkie, przelotne opady deszczu mogą wystąpić także na wschodzie kraju, choć tam będą one znacznie słabsze. W czasie burz, wysokość opadów może sięgnąć nawet 10 mm, co oznacza, że w krótkim czasie może spaść sporo wody, prowadząc do lokalnych podtopień czy utrudnień w ruchu drogowym.

Upał w Polsce: Termometry pokażą ponad 30 stopni. Gdzie będzie najgoręcej?

Największe upały odczują mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie temperatura maksymalna może wynieść nawet 32°C. Centralna Polska również doświadczy ciepłej aury, z temperaturami oscylującymi wokół 25°C. Z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie powietrze będzie nieco chłodniejsze, termometry wskażą około 22°C. To pokazuje, jak zróżnicowana będzie temperatura w różnych regionach kraju. Wiatr będzie słaby, a na wschodzie okresami umiarkowany, zmienny. Co ciekawe, na wschodzie powieje również wiatr północno-zachodni, co może przynieść chwilowe wytchnienie od gorąca. Takie warunki atmosferyczne sprzyjają szybkiemu rozwojowi chmur burzowych, dlatego warto śledzić bieżące ostrzeżenia meteorologiczne, zwłaszcza w regionach zagrożonych.

Pogoda na noc z piątku na sobotę: Gdzie spodziewać się deszczu i ochłodzenia?

Nadchodząca noc przyniesie niewielkie ochłodzenie, ale pogoda nadal będzie dynamiczna. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak na północnym zachodzie i zachodzie Polski okresami wzrośnie do dużego, z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Minimalne temperatury w nocy będą wahać się od 12°C na Suwalszczyźnie, przez około 16°C w centrum kraju, aż do 19°C na zachodzie. Oznacza to, że po upalnym dniu, noce również będą stosunkowo ciepłe, zwłaszcza w zachodnich regionach. Wiatr w nocy będzie słaby i zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. To może wpłynąć na odczuwalną duszność, szczególnie w miastach, gdzie beton i asfalt oddają zgromadzone w ciągu dnia ciepło.