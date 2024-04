Ulewy i burze to nie wszystko? Aż strach wychodzić z domu [Prognoza IMGW na 25.04.2024]

Co to jest Biruta? Zmieni pogodę w koszmar! Śnieżyce i burze to nie koniec

Stanowczo zbyt dużo deszczu i za zimno - takie opinie o pogodzie dominują wśród Polaków. Niestety, w czwartek (25 kwietnia 2024) nie doczekamy się przełomu. Z prognozy dla naszego kraju wynika, że kurtki przeciwdeszczowe i parasole pójdą w ruch. Mało tego, zima ponownie pokaże, że jeszcze nie poddaje się w walce z wiosną. Spójrzmy najpierw na noc ze środy na czwartek. Okresami zaatakują opady deszczu, na Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz na obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu suma opadów nawet do 15 milimetrów. Na północy trzeba uważać na mgły, a na zachodzie temperatury spadną nawet do -2 stopni Celsjusza. Uwaga na oblodzone drogi i śliską nawierzchnię. W ciągu dnia sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie.

W ciągu dnia słońce będzie miało problem z przebiciem się przez umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na tym złe wieści dopiero się zaczynają. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że na poprawę przyjdzie nam poczekać jeszcze kilkadziesiąt godzin. Tymczasem jeszcze w czwartek dominować będzie ponury klimat.

- Miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym zachodzie suma opadów do około 10 milimetrów - podaje IMGW w prognozie na 25.04.2024. Warto tego dnia obserwować ostrzeżenia meteo na stronie Instytutu i lokalne komunikaty. Pamiętajmy, aby w czasie burzy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć cenne rzeczy.

Wiatr będzie okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h, a w czasie burz do 65 km/h. Wtedy należy unikać parkowania pod drzewami. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6°C, 7°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 12 stopni Celsjusza na południu. Najcieplej powinno być na Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

