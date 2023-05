Ulewne deszcze i burze nie odpuszczają! Eksperci alarmują [Prognoza IMGW na 30.05.2023]

Analizując pogodę na wtorek (30 maja 2023 r.) mamy bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony, na termometrach odnotujemy bardzo przyjemne wartości, ale niebezpieczne zjawiska meteo nie wezmą sobie dnia wolnego. Synoptycy IMGW nie mają wątpliwości - parasole przydadzą się Polakom, a odgłosy burzy będą słyszalne. Eksperci wskazują, które regiony są najbardziej narażone na pogodowe "niespodzianki". Ta prognoza nie spodoba się m.in. mieszkańcom Podkarpacia. Zerknijmy na szczegóły.

IMGW podaje, że we wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie wzrastające do dużego. - Tam przelotne opady deszczu oraz burze, którym lokalnie towarzyszyć będą opady o wysokości do 15 mm - alarmują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny i północno-wschodni - dodają synoptycy. Uważajcie na siebie i dokładnie sprawdzajcie lokalne komunikaty meteo. Do kierowców apelujemy o ostrożność, bo nawierzchnia gdzieniegdzie może być w złym stanie.

Pogoda na jutro. Temperatura 30.05.2023

Jeżeli chodzi o dobre wieści, to ponownie dotyczą one wartości, odczytywanych z termometrów. Tutaj nie będzie negatywnych niespodzianek. Słupki rtęci pokażą temperatury, kojarzone z wiosną i latem. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 16°C do 19°C na terenach podgórskich, nad morzem, na Mazurach i Podlasiu oraz od 20°C do 23 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju - podaje IMGW w prognozie na wtorek. Na 23 stopnie mogą liczyć mieszkańcy Rzeszowa, tylko jeden stopień mniej w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Katowicach i Krakowie. 18 stopni odczują ci, którzy wybiorą odpoczynek w okolicach Gdańska.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 30/31 maja

Synoptycy IMGW wskazują, że w nocy z wtorku na środę (30/31 maja 2023 r.) będzie bezchmurnie lub odnotujemy zachmurzenie małe, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane. Nad morzem lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 4°C na północy i w kotlinach podgórskich do 8°C, 10°C na południu i nad morzem. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych. Prognozy będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

