24°C, ale również burze i ostre wichury. Pogoda szykuje niemiłe niespodzianki [Prognoza IMGW na 29.05.2023]

W ostatnich dniach regularnie analizowaliśmy pogodę dla Polski i przekazywaliśmy wiele optymistycznych prognoz. Najnowsze doniesienia IMGW (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) również przypadną do gustu większości naszych czytelników, ale trzeba się również przygotować na burzowe i wietrzne akcenty. Śledzenie lokalnych komunikatów meteo i ostrzeżeń Instytutu będzie wskazane. Eksperci już wiedzą, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

Synoptycy IMGW spodziewają się w poniedziałek zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Jedynie początkowo, na południowym wschodzie będzie ono małe. W ciągu dnia przydadzą się parasole. - W północno wschodniej Polsce lokalnie słaby, przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim lokalne burze z opadami deszczu o wysokości do 15 mm - alarmuje Instytut w prognozie na najbliższe godziny. - Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie burz miejscami porywisty - dodają eksperci od pogody. Uważajcie na siebie i zwracajcie uwagę m.in. na śliską nawierzchnię!

Pogoda na jutro. Temperatura 29.05.2023

Dobre wieści? To na pewno letnie temperatury, które będą z mieszkańcami południowo wschodnich regionów kraju. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 15°C, 16°C na wybrzeżu do 24°C na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu - wskazują synoptycy IMGW. Na 23-24 stopnie mogą liczyć mieszkańcy Rzeszowa, Krakowa, Opola, Kielc, Lublina, Łodzi, Katowic i Wrocławia. 17 stopni na termometrach odnotujemy w Gdańsku i Koszalinie.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 29/30 maja

W nocy zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane na zachodzie kraju, natomiast w centrum i na wschodzie umiarkowane i duże. Na Pomorzu pojawi się lokalna mgła ograniczająca widzialność do 400 m, a na Podlasiu i Mazowszu przelotne opady deszczu stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 4°C do 8°C w północno-zachodniej połowie kraju i od 9°C do 13°C w południowo-wschodniej. Wiatr słaby z kierunków północnych, nad morzem i w Małopolsce okresami zmienny. Prognozy będziemy aktualizować w serwisie pogodowym "Super Expressu".

