i Autor: SHUTTERSTOCK Zdj. ilustracyjne.

Szokujące temperatury

Tropikalna noc w październiku. Kołdry do szafy, kaloryfery na zero. Będzie nieznośnie gorąco!

sch | PAP 12:30

Lato w październiku? To możliwe! Pogoda zaskakuje na każdym kroku. Na najbliższą noc z 20 na 21 października prognozowane są zjawiska typowe dla lipca lub sierpnia. Chodzi o... noc tropikalną. Ile stopni pokażą termometry? Gdzie warto schować kołdry do szafy i ustawić kaloryfery "na zero"? Sprawdź poniżej, gdzie zrobi się nieznośnie gorąco.