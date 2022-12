We wtorek (6 grudnia 2022 r.) IMGW poinformował, że od Islandii przez Wielką Brytanię po Francję, a także na wschodzie Europy rozciągają się układy wysokiego ciśnienia. Natomiast od Półwyspu Skandynawskiego przez Polskę po Morze Śródziemne i Hiszpanię pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdowała się w zasięgu zatoki niżowej znad północnej Skandynawii, która kieruje do nas nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jak to wpłynie na pogodę w środę? Do znanych i powszechnie nielubianych opadów śniegu dołączy coś jeszcze!

Jaka będzie pogoda w środę, 7 grudnia?

Poprawa pogody? Wręcz przeciwnie, w środę (7 grudnia 2022 r.) warunki atmosferyczne solidnie dadzą nam w kość. - Zachmurzenie będzie duże, na południu z możliwością większych przejaśnień, na północnym wschodzie całkowite - podaje IMGW w prognozie na najbliższe godziny.

- Opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Po południu na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowana suma opadów na Pomorzu miejscami około 10 mm. Wysoko w górach oraz na Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, przejściowo w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, a w Sudetach do 80 km/h, mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne - prognozują synoptycy Instytutu.

Prognoza na środę. Jaka będzie temperatura 7.12.2022?

Na dwucyfrowe wartości na plusie nie mamy co liczyć, a gdzieniegdzie zaatakuje mróz. Babcia nie będzie wypuszczać wnuków bez czapki, szalika i rękawiczek. Podstawy ku temu jak najbardziej będą. - Temperatura maksymalna od -2 do 0 stopni Celsjusza w górach, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie, od 1 do 3 st. C na przeważającym obszarze kraju, około 4 st. C nad samym morzem - czytamy w prognozie IMGW na środę. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być we Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, Gdańsku i Lublinie.

Prognoza IMGW. Noc ze środy na czwartek 7/8 grudnia 2022

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady śniegu. Najwięcej opadów odnotujemy na północy kraju. Na wybrzeżu możliwe burze. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a na Pomorzu o 5 cm do 10 cm. Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, nad morzem do 1°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

- Na północy kraju porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Karpatach do 55 km/h, a w Sudetach do 70 km/h. Wiatr w północnej części kraju oraz w górach może powodować zawieje śnieżne - ostrzega IMGW.

Wg wczorajszych realizacji modeli od @NOAA i @ECMWF grudzień ma być miesiącem z ujemną anomalią średniej temperatury powietrza. Kolejne tygodnie obecnego miesiąca oraz pierwsze dwa tygodnie stycznia zimniejsze📉🌡️ niż zwykle.#IMGWCMM @IMGWmeteo @GWalijewski pic.twitter.com/Iqh5jqYrbx— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 6, 2022

Sonda Pogoda w Polsce - jaką temperaturę lubisz najbardziej? -10-0 stopni Celsjusza -20-10 stopni Celsjusza 0-10 stopni Celsjusza 10-20 stopni Celsjusza 15-30 stopni Celsjusza 20-30 stopni Celsjusza 25-40 stopni Celsjusza