Bezlitosna prognoza IMGW. Wichury do 140 km/h, śnieg i do –15°C w nocy. Gdzie będzie najgorzej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) informuje, że w środę (1 lutego 2023 r.) północna, środkowa i częściowo wschodnia Europa będą pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Skandynawią. Nad resztą kontynentu będzie dominował wyż znad Atlantyku. Polska będzie na skraju wspomnianego układu niżowego. Z zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie. Co to oznacza w kontekście pogody na pierwszy dzień lutego? Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać. W ciągu dnia zaatakują nieprzyjemne zjawiska atmosferyczne.

Jaka będzie pogoda w środę, 1 lutego?

Pogoda na jutro, środa 1.02.2023

Synoptycy IMGW podają, że w środę zachmurzenie będzie przeważnie duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. - W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm - prognozują eksperci. Na tym jednak nie koniec kłopotów, wywołanych przez pogodę.

- Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, jedynie nad morzem okresami silny do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni, będzie miejscami powodował zawieje śnieżne. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura 1.02.2023

Jaka będzie temperatura w środę, 1 lutego?

W prognozie na pierwszy dzień lutego nie widać specjalnych skoków temperatur. Wartości będą podobne do tych, które były z nami na początku tygodnia. Gdzieniegdzie utrzyma się całodobowy mróz. - Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 5 st. C. na zachodzie i 6 st. C. na Pomorzu Zachodnim; chłodniej w dolinach karpackich ok. minus 1 stopnia Celsjusza - podaje IMGW. Najcieplejszymi dużymi miastami będą Szczecin, Wrocław i Gdańsk (5-6 stopni). Zaledwie dwa stopnie na plusie odnotujemy w Olsztynie.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 1/2 lutego 2023

IMGW podaje, że w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południu także śniegu. W rejonach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Temperatura minimalna od -3°C na Podhalu i -1°C na wschodzie, około 0°C w centrum i na południu do 2°C na zachodzie i 3°C nad morzem.

- Wiatr umiarkowany, na północnym zachodzie okresami dość silny, w porywach na zachodzie do 80 km/h oraz na Pomorzu Zachodnim do 90 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, w Karpatach do 85 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - alarmują synoptycy. Warto śledzić na bieżąco lokalne ostrzeżenia meteo. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Na Bałtyku sztorm 🌊Dla części zachodniej strefy brzegowej wydane jest ostrzeżenie 3° - będzie wiał wiatr zachodni 6 do 8, w porywach 9, okresami porywy do 10 w skali B.Więcej: https://t.co/wv82Yij6av#IMGW #Bałtyk #sztorm pic.twitter.com/7k6vEQCWd8— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 31, 2023

