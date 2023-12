Śnieg z deszczem i wichury 90 km/h to nie wszystko!

Jaka będzie pogoda w piątek, 15 grudnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 15 grudnia 2023 w dzień zachmurzenie będzie duże, lokalnie przejściowo większe przejaśnienia. Należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem.

- Miejscami na wschodzie, w centrum i w górach opady śniegu, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu - czytamy na stronie IMGW.

Pogodowy armagedon uderzy w święta?! Brak prądu i paraliż komunikacyjny to realny scenariusz

Na termometrach temperatura między -2°C a +5°C. Gdzie będzie najchłodniej?

- Temperatura maksymalna od -1°C na wschodzie i południu, około 1°C na obszarze kraju od Pomorza i Warmii, przez Kujawy, Mazowsze, wschodnią Wielkopolskę, Ziemię Łódzką aż po Małopolskę do 5°C na zachodzie i nad morzem, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -2°C - podają synoptycy.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 90 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (15.12.2023/ 16.12.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (15.12.2023/ 16.12.2023) zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i wschodzie także opady marznące powodujące gołoledź. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -3°C, -1°C na wschodzie, około 0°C na obszarze kraju od Pomorza przez Kujawy, Ziemię Łódzką aż po Małopolskę do 2°C, 3°C na zachodzie i 4°C, 5°C nad morzem; w rejonach podgórskich od -5°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 65 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

