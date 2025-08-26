Gwałtowna zmiana pogody. Wystarczy kilka godzin. Jesień czuć w powietrzu

Temperatura spadnie do 3°C na Mazurach i w rejonach podgórskich, by w ciągu dnia osiągnąć nawet 29°C na zachodzie kraju.

Nocą możliwe mgły, a w dzień przelotne opady, z największymi różnicami temperatur pomiędzy wschodem a zachodem Polski.

Sprawdź, jak przygotować się na tę pogodową huśtawkę i gdzie spodziewać się największych zmian!

Niedawno informowaliśmy, że do Polski zmierza gorące powietrze. Początkowo pojawi się ono w zachodnich regionach kraju. W środę (27 sierpnia) wyraźnie będzie czuć różnice pomiędzy temperaturą w nocy, a temperaturą w ciągu dnia.

Noc z wtorku na środę (26/27 sierpnia) pogodna. Więcej ciemnych chmur w zachodniej Polsce, a na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Nad ranem na tym obszarze pojawią się też mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. Bardzo zimna noc na Mazurach, gdzie termometry wskażą zaledwie 5°C. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam zaledwie 3°C. W centrum około 10°C, najcieplejsza noc w zachodnich regionach, tam do 13°C. - Wiatr słaby, zmienny; na zachodzie i miejscami na południu południowy i południowo-wschodni, w rejonach podgórskich Bieszczad porywisty, a na szczytach Sudetów w porywach do 60 km/h – zapowiada IMGW.

Środa (27 sierpnia) zapowiada się na dzień pochmurny, więcej chwil ze słońcem na południu kraju. W zachodniej Polsce słaby deszcz. Duże różnice w temperaturze maksymalnej pomiędzy poszczególnymi regionami. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, na Suwalszczyźnie i Mazurach, tam od 19°C. W centrum i na południu kraju 23-25°C, a najcieplej na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Tam temperatura typowo letnia, do 29°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich Karpat porywisty, a na szczytach Sudetów w porywach do 65 km/h; z kierunków południowych – informuje IMGW.

Źródło: IMGW