Deszcz ze śniegiem, mgły i jeszcze to! Nowe ostrzeżenia pogodowe [Prognoza IMGW na 13.12.2023]

Niż Wania przyniesie pogodową rewolucję. Wichury do 130 km/h to nie wszystko!

To się stanie już w czwartek! Taka okazja może się już w tym roku nie powtórzyć

Pogoda na jutro. IMGW opublikował ostrzeżenia na środę, 13 grudnia

Na środę IMGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nie obejdzie się bez opadów deszczu, na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach i lokalnie na północnym wschodzie śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm w Bieszczadach i Ziemi Lubuskiej. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 4 cm do 7 cm w Karpatach.

- Rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0°C na Suwalszczyźnie do 6°C na Górnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - prognozują synoptycy na 13 grudnia.

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. W zależności od regionu wchodzą one w życie o 1:00 lub 3:00. - Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie dla Krakowa. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 90%.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OPADY MARZNĄCE🌧️W nocy i jutro rano prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/CYhocx0dXp— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 12, 2023

Prognoza na noc ze środy na czwartek, 13/14 grudnia 2023

W nocy zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i w centrum gdzieniegdzie pojawią się opady śniegu i miejscami deszczu ze śniegiem, na południu kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem przechodzących w śnieg i w górach śniegu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3°C w rejonach podgórskich Karpat do 2°C nad morzem i na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Prognozy będą aktualizowane w naszym serwisie.