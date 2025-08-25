Temperatury w górę, a tutaj burze i sporo deszczu. IMGW podaje konkretne regiony

W najnowszej prognozie IMGW dla Polski widzimy m.in. opady deszczu, potencjalne burze i zwyżkę temperatur. Instytut zapowiada te wszystkie kwestie w prognozie synoptycznej na 26 sierpnia.

Warto zwrócić uwagę na prognozy dla województw: opolskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W wielu rejonach przydadzą się parasole, a na południu powinno być najcieplej!

Prognoza na 26 sierpnia nie przynosi informacji o lecie z prawdziwego zdarzenia. Przeciwnie, typowo jesienne warunki będą aż nadto widoczne. Szczegóły prognozy IMGW na nadchodzące godziny podajemy na se.pl.

Pogoda na jutro, wtorek 26 sierpnia: IMGW zapowiada niespokojną noc

Już w poniedziałek na niebie pojawiło się sporo chmur, w wielu rejonach Polski odnotowaliśmy również opady deszczu. W nocy z poniedziałku na wtorek (25/26 sierpnia 2025) nie będzie dużo lepiej. IMGW podaje, że na północy i północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu do 10 mm, a na krańcach północno-wschodnich miejscami możliwe zanikające burze.

- Na południowym zachodzie i na zachodzie możliwe silne zamglenia, a w obniżeniach terenu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr będzie słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h - podaje Instytut w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 5 stopni w Świętokrzyskiem do 10 stopni Celsjusza na zachodzie kraj. Cieplej będzie jedynie nad samym morzem - od 10°C do 12 stopni. W kotlinach podgórskich Karpat odnotujemy zimowe wartości - od 2 do 5 stopni i tam lokalnie przy gruncie około -1°C.

Burze i deszcze kontra ocieplenie. IMGW wskazuje Opolszczyznę i Podlasie

We wtorek zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże, jedynie na krańcach południowych i zachodnich kraju małe. Pogoda nie będzie zachęcała do długich spacerów, a wręcz przeciwnie.

W północnej części Polski prawdopodobne będą przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami burze i tam suma opadów około 10 mm. W czasie burz porywy wiatru osiągną 60 km/h, a gdzieniegdzie porywisty wiatr wystąpi nawet bez towarzystwa burzowego. Na upały nie ma żadnych szans. Poczekamy na nie przynajmniej do 28 sierpnia. We wtorek termometry pokażą od 15-16 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 21°C w centrum i na południu, do 24 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie.

Przyjemne temperatury odnotujemy w okolicach:

Wrocławia

Opola

Zielonej Góry

Poznania

Krakowa

Katowic

Szczegóły prognozy pogody na wtorek, 26 sierpnia widać na mapach IMGW:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na 26 sierpnia