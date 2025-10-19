Od -5 stopni do wiatru z prędkością 60 km/h. IMGW podał nową prognozę

IMGW podał szczegóły prognozy na końcówkę drugiej dekady października. W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie zimno, ale w ciągu dnia gdzieniegdzie pojawią się bardzo przyjemne temperatury.

Synoptycy zwrócili uwagę również na dość silny wiatr, który pojawi się zwłaszcza na północy kraju i w górach. Porywy wiatru wyraźnie obniżą temperatury odczuwalne.

Co ciekawe, na poniedziałek Instytut nie przewiduje opadów deszczu. Szczegóły na se.pl.

Pogoda na jutro, 20 października: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Powoli zbliżamy się do okresu Wszystkich Świętych, ale zanim do Polski zapuka listopad, skupimy się na prognozach na 20 października. Na noc z niedzieli na poniedziałek, IMGW zapowiada bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł możliwy wzrost zachmurzenia do dużego.

- Miejscami we wschodniej połowie kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby, na zachodzie stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i lokalnie na północnym zachodzie porywistego - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

W nocy temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -3; -1 stopni Celsjusza na wschodzie do 2-3 stopni na zachodzie. - Cieplej lokalnie na wybrzeżu, do 4-5 stopni Celsjusza najchłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -5 stopni - wyliczają synoptycy.

Poniedziałek z silnym wiatrem, ale bez deszczu

Z prognoz IMGW na kolejne godziny wynika, że w poniedziałek zachmurzenie będzie małe, a momentami niebo będzie bezchmurne. W drugiej połowie dnia na krańcach zachodnich przybędzie chmur, a rano w rejonie mgieł miejscami zachmurzenie duże.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 13-14 stopni na południowym zachodzie i południu. Najcieplej powinno być w okolicach:

Wrocławia

Katowic

Opola

Zielonej Góry

Szczecina

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju i w rejonach podgórskich porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, a w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h - przestrzega IMGW.

Szczegóły prognozy IMGW na 20 października widać na mapach Instytutu, które załączamy w "Super Expressie"

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na noc z niedzieli na poniedziałek, IMGW zapowiada 20 października

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe IMGW pokazał pogodę na 20 października

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie