Pogoda na Wszystkich Świętych zaskakuje! Te regiony mają powody do obaw. Plany do wymiany

- Pogoda na Wszystkich Świętych 2026 jest bardzo ważna dla wszystkich, którzy 1 listopada planują wizytę na cmentarzu. Jak się ubrać? Jakie warunki będą nam towarzyszyły podczas odwiedzania bliskich zmarłych? IMGW już ma pewne sygnały.
- Na ten moment opady deszczu są bardzo prawdopodobne. Eksperci od pogody wskazują konkretne regiony, w tym m.in. województwo śląskie. To nie wszystko! Ciekawie wyglądają prognozowane temperatury.
- Szczegóły prognozy pogody na przełom października i 1 listopada znajdziecie na se.pl.
Pogoda na Wszystkich Świętych 2026. Modele IMGW mówią jasno
W kontekście pogody na Wszystkich Świętych warto przeanalizować model ECMWF EFS, dostępny w serwisach IMGW. Najciekawsze są prognozy dla 44. tygodnia roku (27 października - 2 listopada). Anomalia średniej temperatury względem lat 1991 - 2020 wypada korzystnie zwłaszcza dla województw:
- pomorskiego
- podlaskiego
- zachodniopomorskiego
- podkarpackiego
- małopolskiego
Na Pomorzu współczynnik wynosi 1,9, więc tam na przełomie października i listopada można się spodziewać przyjemnych temperatur. O wiele gorzej prezentuje się województwo lubuskie ze współczynnikiem -0,3. Wygląda na to, że Suwałki i okolice, kojarzone głównie z chłodem, tym razem będą miały powody do optymizmu, a bliżej granicy z Niemcami, temperatury nie będą najprzyjemniejsze.
Jeśli chodzi o opady, to prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powyżej 10 milimetrów we wspominanym tygodniu jest najwyższe dla Zachodniego Pomorza, Pomorza i południowych krańców Małopolski.
Prognoza długoterminowa na 1 listopada
Z prognoz długoterminowych serwisu pogoda interia.pl wynika, że 1 listopada będzie ciepły w całej Polsce. Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 11 stopni na Podlasiu, do nawet 14 na Śląsku i w Małopolsce. Zima nie będzie przepędzać Polaków z cmentarzy A co z opadami deszczu?
Parasole powinni przygotować zwłaszcza mieszkańcy Śląska, Małopolski i Podkarpacia. To zbieżne prognozy z wyliczeniami wspominanego wyżej modelu. "Interia" nie wspomina o opadach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, ale tutaj warto obserwować lokalne komunikaty, ponieważ model ECMWF wskazywał wysokie prawdopodobieństwo na przełomie października i listopada.
W prognozach długoterminowych na przełom października i listopada widać już pewne trendy, ale w najbliższych dniach i tygodniach będziemy aktualizować doniesienia meteorologów i pasjonatów od tematyki pogodowej. W "Super Expressie" przeczytacie też o wszystkich zmianach, na które Polacy powinni być przygotowani w tym okresie.