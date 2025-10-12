Pogoda na Wszystkich Świętych zaskakuje! Te regiony mają powody do obaw. Plany do wymiany

Pogoda na Wszystkich Świętych 2026 jest bardzo ważna dla wszystkich, którzy 1 listopada planują wizytę na cmentarzu. Jak się ubrać? Jakie warunki będą nam towarzyszyły podczas odwiedzania bliskich zmarłych? IMGW już ma pewne sygnały.

Na ten moment opady deszczu są bardzo prawdopodobne. Eksperci od pogody wskazują konkretne regiony, w tym m.in. województwo śląskie. To nie wszystko! Ciekawie wyglądają prognozowane temperatury.

Szczegóły prognozy pogody na przełom października i 1 listopada znajdziecie na se.pl.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2026. Modele IMGW mówią jasno

W kontekście pogody na Wszystkich Świętych warto przeanalizować model ECMWF EFS, dostępny w serwisach IMGW. Najciekawsze są prognozy dla 44. tygodnia roku (27 października - 2 listopada). Anomalia średniej temperatury względem lat 1991 - 2020 wypada korzystnie zwłaszcza dla województw:

pomorskiego

podlaskiego

zachodniopomorskiego

podkarpackiego

małopolskiego

Na Pomorzu współczynnik wynosi 1,9, więc tam na przełomie października i listopada można się spodziewać przyjemnych temperatur. O wiele gorzej prezentuje się województwo lubuskie ze współczynnikiem -0,3. Wygląda na to, że Suwałki i okolice, kojarzone głównie z chłodem, tym razem będą miały powody do optymizmu, a bliżej granicy z Niemcami, temperatury nie będą najprzyjemniejsze.

Jeśli chodzi o opady, to prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powyżej 10 milimetrów we wspominanym tygodniu jest najwyższe dla Zachodniego Pomorza, Pomorza i południowych krańców Małopolski.

Prognoza długoterminowa na 1 listopada

Z prognoz długoterminowych serwisu pogoda interia.pl wynika, że 1 listopada będzie ciepły w całej Polsce. Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 11 stopni na Podlasiu, do nawet 14 na Śląsku i w Małopolsce. Zima nie będzie przepędzać Polaków z cmentarzy A co z opadami deszczu?

Parasole powinni przygotować zwłaszcza mieszkańcy Śląska, Małopolski i Podkarpacia. To zbieżne prognozy z wyliczeniami wspominanego wyżej modelu. "Interia" nie wspomina o opadach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, ale tutaj warto obserwować lokalne komunikaty, ponieważ model ECMWF wskazywał wysokie prawdopodobieństwo na przełomie października i listopada.

W prognozach długoterminowych na przełom października i listopada widać już pewne trendy, ale w najbliższych dniach i tygodniach będziemy aktualizować doniesienia meteorologów i pasjonatów od tematyki pogodowej. W "Super Expressie" przeczytacie też o wszystkich zmianach, na które Polacy powinni być przygotowani w tym okresie.

