Zima znowu atakuje! Śnieg, deszcz i mróz. Synoptycy nie zostawiają złudzeń [Prognoza na 27.11.2025]

Prognoza pogody na 27 listopada 2025 roku zapowiada powrót zimowej aury. Mieszkańcy Polski muszą przygotować się na zmienne warunki atmosferyczne, które mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie.

W dzień, zgodnie z prognozami synoptyków, czeka nas duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wybrzeżu deszczu. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna będzie się kształtować od 0°C na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do 4°C na zachodzie i 6°C nad samym morzem. Na obszarach podgórskich temperatura może spaść do około -1°C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich i północnych, tylko na wschodzie przejściowo południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, co może powodować zamiecie śnieżne.

Nocą marznące mgły i silny wiatr!

Noc z 27 na 28 listopada 2025 roku przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. W północno-wschodniej części kraju oraz początkowo w Bieszczadach możliwe są słabe opady śniegu. Miejscami, zwłaszcza na południu, zachodzie i w centrum, mogą wystąpić marznące mgły, osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -6°C do -2°C, cieplej będzie na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich, od -1°C do 1°C, a na wybrzeżu do 3°C. Na obszarach podgórskich lokalnie temperatura może spaść do -12°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich.

Apel o ostrożność

Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach, gdzie mogą występować oblodzenia i ograniczenia widoczności spowodowane marznącymi mgłami. Kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych i zachować szczególną ostrożność. Prognoza pogody na 27 listopada 2025 roku wskazuje na zmienne warunki atmosferyczne w całej Polsce. Mieszkańcy kraju powinni być przygotowani na opady śniegu, deszczu, mróz oraz marznące mgły. Zachowanie ostrożności i dostosowanie się do panujących warunków pogodowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.