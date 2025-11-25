Śnieg w natarciu! Alert RCB dla dziewięciu województw. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-25 18:52

Intensywne opady śniegu uderzą w dziewięć województw w Polsce – ostrzegają IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W niektórych regionach może spaść nawet do 25 cm śniegu, a drogi i chodniki staną się wyjątkowo niebezpieczne!

Śnieg w natarciu! Alert RCB dla dziewięć województw. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

i

Autor: RCB/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek, 25 listopada ostrzeżenia I i II stopnia dla dziewięciu województw, prognozując intensywne opady śniegu, które w niektórych miejscach mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do nawet 25 cm. Alerty mają obowiązywać od nocy z wtorku na środę do czwartku rano. 

Zobacz: Nadchodzą śnieżyce, temperatura spadnie do -6°C. Zima uderzy w te regiony. IMGW ostrzega!

Trudne warunki pogodowe
33 zdjęcia

Ostrzeżenia I stopnia, które przewidują przyrost śniegu od 10 do 15 cm, obejmują zachodnią część województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Znacznie poważniejsze są alerty II stopnia dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego oraz wschodniej części wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniej części łódzkiego. W tych rejonach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 25 cm. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują od nocy z wtorku na środę do czwartku do godziny 6:00.

RCB w związku z ostrzeżeniami wydało alerty dla mieszkańców części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. „Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty drogowe” – alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, cytowane przez PAP.

Dodatkowo obowiązują jeszcze wydane w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed roztopami dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozy przewidują wzrost temperatury, opady deszczu i topnienie pokrywy śnieżnej, co zwiększa ryzyko powodzi i utrudnień komunikacyjnych. Temperatura minimalna ma wynieść od 1 do 4 st. C, a suma opadów deszczu może osiągnąć od 5 do 15 mm, przy 90-procentowym prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska.

Ostrzeżenia I stopnia sygnalizują możliwość strat materialnych i zagrożenia zdrowia lub życia, natomiast ostrzeżenia II stopnia ostrzegają przed szczególnie niebezpiecznymi zjawiskami, które mogą spowodować duże straty i poważne zagrożenie dla mieszkańców.

IMGW przypomina, że w najbliższych dniach warunki pogodowe w Polsce będą trudne – zarówno na drogach, jak i na chodnikach, dlatego kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Burza w Warszawie i totalna śnieżyca! Spadło kilkanaście centymetrów śniegu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALERT RCB
IMGW
IMGW PROGNOZA
IMGW OSTRZEŻENIE