Śnieg w natarciu! Alert RCB dla dziewięciu województw. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek, 25 listopada ostrzeżenia I i II stopnia dla dziewięciu województw, prognozując intensywne opady śniegu, które w niektórych miejscach mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do nawet 25 cm. Alerty mają obowiązywać od nocy z wtorku na środę do czwartku rano.

Zobacz: Nadchodzą śnieżyce, temperatura spadnie do -6°C. Zima uderzy w te regiony. IMGW ostrzega!

Ostrzeżenia I stopnia, które przewidują przyrost śniegu od 10 do 15 cm, obejmują zachodnią część województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Znacznie poważniejsze są alerty II stopnia dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego oraz wschodniej części wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniej części łódzkiego. W tych rejonach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 25 cm. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują od nocy z wtorku na środę do czwartku do godziny 6:00.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"Uwaga! W dniach 26/27.11 prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe. "Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających w województwach:▪ warmińsko-mazurskim (powiaty: bartoszycki,… pic.twitter.com/yMiudBCZcN— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 25, 2025

RCB w związku z ostrzeżeniami wydało alerty dla mieszkańców części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. „Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty drogowe” – alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, cytowane przez PAP.

Dodatkowo obowiązują jeszcze wydane w poniedziałek ostrzeżenia II stopnia przed roztopami dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozy przewidują wzrost temperatury, opady deszczu i topnienie pokrywy śnieżnej, co zwiększa ryzyko powodzi i utrudnień komunikacyjnych. Temperatura minimalna ma wynieść od 1 do 4 st. C, a suma opadów deszczu może osiągnąć od 5 do 15 mm, przy 90-procentowym prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska.

Ostrzeżenia I stopnia sygnalizują możliwość strat materialnych i zagrożenia zdrowia lub życia, natomiast ostrzeżenia II stopnia ostrzegają przed szczególnie niebezpiecznymi zjawiskami, które mogą spowodować duże straty i poważne zagrożenie dla mieszkańców.

IMGW przypomina, że w najbliższych dniach warunki pogodowe w Polsce będą trudne – zarówno na drogach, jak i na chodnikach, dlatego kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.