Zima nie odpuszcza! Śnieg, deszcz i gołoledź. Tu będzie najgorzej. Prognoza IMGW na 28.11.2025

Agnieszka Przystaś
2025-11-27 10:45

Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami atmosferycznymi w całej Polsce. Śnieg, deszcz, a nawet gołoledź mogą utrudniać życie. Sprawdź, gdzie pogoda będzie najmniej łaskawa. Szczegóły poniżej.

zima

i

Autor: Marek Kudelski
  • IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi w całej Polsce w piątek, 28 listopada 2025.
  • Spodziewane są opady śniegu i deszczu, a na Warmii, Kujawach i Pomorzu możliwe marznące opady powodujące gołoledź.
  • Gdzie dokładnie będzie najgorzej i jak się przygotować? Sprawdź szczegóły prognozy.

W piątek, 28 listopada 2025 Polskę czeka zróżnicowana pogoda. Jak informuje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie całkowite i duże, z większymi przejaśnieniami w centrum i na północnym wschodzie kraju. Na południowym zachodzie i wysoko w górach można spodziewać się rozpogodzeń. Na krańcach wschodnich miejscami wystąpią słabe, zanikające opady śniegu lub mżawki.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C na północnym wschodzie i lokalnie w centrum oraz na obszarach podgórskich, do 5°C na zachodzie i 6°C nad morzem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków południowych.

Marznące opady i gołoledź? Synoptycy ostrzegają!

Noc z piątku na sobotę przyniesie duże zachmurzenie, we wschodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i miejscami rozpogodzeniami. Nad zachodnią i północną część kraju wkroczy strefa opadów śniegu, przechodzących w śnieg z deszczem, a na Pomorzu w deszcz.

- Na Warmii, Kujawach i Pomorzu przejściowo opady mogą być marznące, powodujące gołoledź – ostrzega IMGW. Na południowym wschodzie miejscami utworzą się marznące mgły, osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -7°C do -2°C, cieplej na północnym zachodzie do 4°C, a na obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -10°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonie Żuław Wiślanych porywisty, z kierunków południowych.

Jak przygotować się na trudne warunki?

Należy zachować ostrożność, szczególnie w północnej Polsce, gdzie wystąpi gołoledź. Kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu. Piesi powinni unikać gwałtownych ruchów i wybierać obuwie z antypoślizgową podeszwą.

Warto również śledzić komunikaty pogodowe i dostosowywać plany do aktualnych warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia marznących opadów, lepiej zrezygnować z podróży, jeśli nie jest ona konieczna.

Zapadło się zadaszenie lodowiska w Lesznie. Nie wytrzymało ciężaru śniegu!
