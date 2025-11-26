Zima 2025/2026 w Polsce zaskoczy! Amerykańska prognoza pogody mówi wszystko

Jak podaje serwis pogodowy TwojaPogoda.pl, początek zimy przyniesie śnieg w wielu regionach, jednak opady nie utrzymają się długo. Zgodnie z wyliczeniami amerykańskiego modelu CFS, pierwszy miesiąc meteorologicznej zimy będzie nietypowo ciepły. Średnia temperatura ma wynieść od 2°C powyżej normy na zachodzie do nawet 3°C na wschodzie kraju. Grudzień będzie więc cieplejszy niż zwykle.

Z kolei w styczniu, jak podaje TwojaPogoda.pl, dominować będą układy wysokiego ciśnienia. Mimo stabilnej pogody nadal będzie cieplej niż zwykle, przeciętnie o 1–2°C powyżej normy wieloletniej. Opady utrzymają się w okolicy normy, lokalnie może być bardziej wilgotno, lecz częściej spadnie deszcz niż śnieg. Końcówka zimy, czyli luty, nie przyniesie większych niespodzianek. Temperatura średnia ma być nawet o 2,5°C wyższa niż zwykle, a sumy opadów pozostaną w normie. Oznacza to kontynuację łagodnego trendu, z przewagą opadów deszczu.

Wygląda na to, że wiosna zawita do naszego kraju wcześniej niż zazwyczaj. Sezonowe prognozy wskazują, że marzec również będzie bardzo ciepły. Krótkie, nieznaczne spadki temperatur poniżej zera mogą się pojawić, jednak dominować mają dodatnie wartości i wyraźnie wiosenny charakter pogody.