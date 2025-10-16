Fatalne wieści przed weekendem. Deszczowe oblicze jesieni. Prognozy są jednoznaczne

IMGW przewiduje typowo jesienną pogodę na piątek (17 października) i nadchodzący weekend.

Spodziewane są opady deszczu i temperatury w granicach 10-14°C, a w górach nawet deszcz ze śniegiem.

Nie licz na poprawę pogody – weekend przyniesie kontynuację deszczu i chłodu.

Sprawdź, w których regionach Polski opady będą najintensywniejsze i jak przygotować się na weekendową aurę.

Noc z czwartku na piątek (16/17 października) będzie pochmurna, ze słabymi opadami deszczu. Możliwe lokalne mgły w kotlinach górskich. W nocy najchłodniej w rejonach podgórskich, z temperaturą minimalną od 3°C do 6°C. Ponadto od 6°C na południowym wschodzie do 10°C nad morzem, tam najcieplej. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i północnym wschodzie okresami porywisty, południowo-zachodni, na wybrzeżu zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h – przewiduje IMGW.

Piątek (17 października) zapowiada się na dzień pochmurny, z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada przelotny deszcz, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od około 10°C na północy kraju i w rejonach podgórskich do 14°C na południowym wschodzie. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich, po południu na wybrzeżu skręcający na kierunki północne. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h – zapowiada IMGW.

Pogoda w piątek (17 października) będzie zapowiedzią tego, co czeka nas w najbliższy weekend. Nadal będzie deszczowo, najmocniej ma popadać w regionach północnych: na Pomorzu, Kaszubach, Warmii, Podlasiu i Mazowszu. Wysoko w górach możliwy śnieg.

Źródło: IMGW

