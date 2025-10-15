Alert pogodowy! Znów nadchodzi deszcz, w górach śnieg. To nie będzie najpiękniejszy dzień jesieni [Prognoza IMGW na 16.10.2025]

Nadchodzący czwartek, 16 października 2025 roku, przyniesie ze sobą typową jesienną aurę. Synoptycy przewidują duże zachmurzenie w całym kraju, choć mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć na większe przejaśnienia. Niestety, na północy i zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. W górach śnieg. Szczegóły poniżej.

Alert pogodowy! Znów nadchodzi deszcz, w górach śnieg

  • Zbliża się typowa jesienna pogoda na 16 października 2025 roku, z dużym zachmurzeniem i deszczem w wielu regionach.
  • Synoptycy IMGW przewidują przelotne opady deszczu na północy i zachodzie kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg.
  • Temperatury wyniosą od 10°C do 13°C, a w nocy spadną do 3°C w kotlinach górskich.
  • Sprawdź, czy Twoje plany na czwartek wymagają parasola i cieplejszego ubioru!

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w czwartek 16 października zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w południowej części kraju. Na północy i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu.

- Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C; chłodniej w kotlinach karpackich, około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni - podają eksperci.

Jakiej pogody spodziewać się w nocy?

Nocą zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, choć gdzieniegdzie możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a w Tatrach nawet śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim lokalnie mogą pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od około 3°C w kotlinach górskich, przez 5°C do 8°C na przeważającym obszarze kraju, aż do 11°C nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, na północy chwilami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Szczegółowa prognoza pogody na czwartek. W skrócie 

  • Zachmurzenie: Duże, z większymi przejaśnieniami na południu.
  • Opady: Przelotne opady deszczu na północy i zachodzie, w Tatrach śnieg.
  • Temperatura maksymalna: Od 10°C do 13°C, w kotlinach karpackich około 9°C.
  • Temperatura minimalna: Od 3°C do 11°C.
  • Wiatr: Słaby i umiarkowany, na północy chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

