Zbliża się typowa jesienna pogoda na 16 października 2025 roku, z dużym zachmurzeniem i deszczem w wielu regionach.

Synoptycy IMGW przewidują przelotne opady deszczu na północy i zachodzie kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg.

Temperatury wyniosą od 10°C do 13°C, a w nocy spadną do 3°C w kotlinach górskich.

Sprawdź, czy Twoje plany na czwartek wymagają parasola i cieplejszego ubioru!

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w czwartek 16 października zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w południowej części kraju. Na północy i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu.

- Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C; chłodniej w kotlinach karpackich, około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni - podają eksperci.

Jakiej pogody spodziewać się w nocy?

Nocą zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, choć gdzieniegdzie możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a w Tatrach nawet śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim lokalnie mogą pojawić się mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od około 3°C w kotlinach górskich, przez 5°C do 8°C na przeważającym obszarze kraju, aż do 11°C nad samym morzem. Wiatr będzie słaby, na północy chwilami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Szczegółowa prognoza pogody na czwartek. W skrócie

Zachmurzenie: Duże, z większymi przejaśnieniami na południu.

Opady: Przelotne opady deszczu na północy i zachodzie, w Tatrach śnieg.

Temperatura maksymalna: Od 10°C do 13°C, w kotlinach karpackich około 9°C.

Temperatura minimalna: Od 3°C do 11°C.

Wiatr: Słaby i umiarkowany, na północy chwilami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.