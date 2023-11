Śnieg, wichury i mróz nawet -8°C. Atak zimy w Polsce. Eksperci bezlitośni

Deszcz, śnieg, wichury i jeszcze to! Eksperci nie mają dobrych wieści [Prognoza IMGW na 16.11.2023]

Jaka będzie pogoda w sobotę, 18 listopada?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (18 listopada 2023) zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i zachodzie. Czeka nas deszcz i śnieg! Szykuje się prawdziwy atak zimy,

- Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a w centrum, na południowym wschodzie oraz obszarach podgórskich i w górach śniegu. W Karpatach i Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 do 10 cm - podaje IMGW.

Synoptycy wydali alerty alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu w południowych powiatach Podkarpacia, Małopolski i Śląska, a także na Lubelszczyźnie, w Mazowieckim, Warminsko-Mazurskim i na Podlasiu.

- Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm - czytamy w ostrzeżeniu.

Jak podaje IMGW, w sobotę temperatura maksymalna od -1°C na wschodzie i 0°C na Podhalu, około 1°C w centrum do 5°C na zachodzie i południowym zachodzie. Czekają nas też wichury.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami porywisty, z kierunków północnych. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 80 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (18.11.2023/19.11.2023)

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (18.11.2023/19.11.2023) zachmurzenie będzie całkowite lub duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz. We wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu. Na północy i w centrum miejscami mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -5°C, -2°C na wschodzie oraz w pasie pojezierzy pomorskich, około -1°C w centrum, do 1°C na zachodzie; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -8°C. Wiatr będzie słaby, nad ranem na zachodzie umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni.

