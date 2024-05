Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 18.05.2024

Za ostatnie dni w pogodzie odpowiadał wyż Uwe, przynoszący wysokie temperatury i wiele chwil ze słońcem. Niebawem ma się to zmienić. Jak informuje IMGW, w sobotę (18 maja), "Polska będzie w zasięgu niżu znad Niemiec, tylko początkowo północny wschód pozostanie pod wpływem wyżu". - Od południowego zachodu w głąb kraju przemieści się strefa frontu okluzji. Z południowego zachodu napłynie wilgotniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Powolny spadek ciśnienia. Co to oznacza dla poszczególnych regionów? Poniżej szczegóły.

Noc z piątku na sobotę (17/18 maja) z przelotnymi opadami deszczu na południu, południowym zachodzie i lokalnie w centrum kraju. W Sudetach oraz Karpatach mogą pojawić się lokalne burze. Wysoko w Tatrach z kolei możliwe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze bez opadów i niebezpiecznych zjawisk. Noc ciepła, na termometrach 8-10°C na wschodzie i w centrum, nad morzem i na zachodzie 12-14°C. Najchłodniej w Karpatach, tam temperatura do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo nad morzem dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h - prognozuje IMGW.

W sobotę (18 maja) przelotny deszcz i burze, głównie na w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Możliwy też lokalnie grad. - Suma opadów deszczu podczas burz na zachodzie i w centrum do 20 mm, na południu lokalnie do 25 mm - informuje IMGW. Nadal ciepło, na termometrach w kraju od 20°C do 24°C. Nieco chłodniej nad samym morzem i w górach, tam temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h - zapowiada IMGW.

