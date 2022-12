Jak informuje IMGW, Europa południowo-zachodnia oraz częściowo zachodnia i środkowa będzie pod wpływem wyżów z rejonu Alp i Atlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Morza Norweskiego i Skandynawii, w strefie przemieszczających się z zachodu na wschód frontów atmosferycznych. W ciągu dnia południe kraju dostanie się w zasięg wyżu z centrum w rejonie Alp. Z zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

Prognoza IMGW na 27.12.2022. W górach śnieg, na wybrzeżu... burze

A co z pogodą w Polsce tuż po świętach? We wtorek (27 grudnia) w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich opady także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Niecodzienne zjawisko o tej porze roku na wybrzeżu. Eksperci z IMGW prognozują możliwe... burze. Ciepło, jak na początek kalendarzowej zimy. Temperatura maksymalna od 2 do 6 stopni Celsjusza, na Podkarpaciu do 7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do75 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

