Śnieg, marznące mgły i jeszcze to! Ostrzeżenia meteorologów. Pogodowy armagedon

Jaka będzie pogoda w sobotę, 2 grudnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że sobotę (2 grudnia 2023) zachmurzenie w dzień będzie całkowite z przejaśnieniami, na północy możliwe większe przejaśnienia. Będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, a warunki (szczególnie na drogach) będą niebezpieczne. Gdzie będzie najgorzej?

- Początkowo miejscami na północy marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami opady śniegu, na południu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i ograniczające widzialność do 400 m. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 12 cm, a na Podkarpaciu o 20 cm. Na południowym wschodzie śnieg będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, także marznący i powodujący gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie od 10 mm do 20 mm. Na Pomorzu przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm - czytamy na stronie IMGW.

IMGW zapowiada "niebezpieczną pogodę" na początku grudnia. Nadchodzi niż Robin

Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW

Wydano alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dla Małopolski i Podkarpacia ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu oraz marznącymi opadami i mgłą. Mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali również alerty RCB.

- Uwaga! Dziś w nocy i jutro (01/02.12) intensywne opady śniegu. Drogi mogą być nieprzejezdne. Zachowaj ostrożność. Śledź komunikaty pogodowe - czytamy.

Temperatura 2.12.2023

W dzień termometry wskażą nawet -3°C.

- Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C; cieplej na południowym wschodzie i nad morzem, od 0°C do 3°C - podaje IMGW.

Jak podaje IMGW, wiatr w sobotę będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków północnych, tylko na północnym wschodzie słaby, zmienny. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h. Porywy wiatru będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne, nie tylko w górach.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (2.12.2023/ 3.12.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (2.12.2023/ 3.12.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Opady śniegu, na południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Lokalnie na północy kraju marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -8°C do -3°C, nad morzem od -3°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty, północno-zachodni i północny.

