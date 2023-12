Śnieg, marzący deszcz i wichury to nie wszystko. Pogodowy koszmar

Jaka będzie pogoda w sobotę, 9 grudnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że sobotę (9 grudnia 2023) w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Spadnie śnieg i deszcz – które mogą powodować gołoledź. Szczególnie uważać powinni kierowcy na drogach.

- Na wschodzie miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. Rano na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m – przestrzega IMGW.

Wciąż chłodno, na termometrach -4°C do 3°C.

- Temperatura maksymalna od -4°C na wschodzie, około 0°C w centrum, do 3°C na zachodzie – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni, na południu wiatr przejściowo słaby, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h.

Najpierw ostre śnieżyce, a potem totalna zmiana! Te prognozy nie zostawiają złudzeń

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (9.12.2023/ 10.12.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (9.12.2023/ 10.12.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie kraju. Na wschodzie miejscami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na południowym zachodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm a wysoko w górach do 8 cm. Temperatura minimalna od -8°C na południowym wschodzie, około -3°C w centrum, do 2°C na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

Atak zimy na Podkarpaciu. Rzeszów pod śniegiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.