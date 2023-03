Śnieg, deszcz i wichury do 90 km/h, a to nie wszystko

Deszcz i śnieg nie odpuszczają. Do tego wichury nawet do 130 km/h. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 11.03.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) obszary od Półwyspu Iberyjskiego po Półwysep Bałkański oraz północ Rosji obejmować będą wyże. Nad pozostałym obszarem kontynentu europejskiego oraz nad północnym Atlantykiem pozostaną niże z frontami atmosferycznymi. Polska północno-wschodnia będzie na skraju słabnącego niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Białego, a od południowego zachodu rozbuduje się słaby klin wyżowy. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Jaka będzie pogoda w niedzielę, 12 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w niedzielę (12 marca 2023) zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i przelotne opady śniegu.

- Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do dużego i wieczorem możliwy tam śnieg i deszcz ze śniegiem, przechodzące w deszcz - podaje IMGW.

Temperatura 12.03.2023

Jak podaje IMGW, najcieplej w niedzielę będzie na południowym zachodzie Polski.

- Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 3°C w centrum i nad morzem, do 6°C na południowym zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Silny wiatr nie odpuszcza.

- Wiatr zwykle umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, na wschodzie i na północy do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni. Po południu na zachodzie kraju wiatr osłabnie i będzie skręcać na południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne - wynika z informacji IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z niedzieli na poniedziałek (12.03.2023/13.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (12.03.2023/13.03.2023) zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, początkowo na wschodzie małe i umiarkowane. Przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem, i deszcz, przejściowo miejscami marznący i powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -8°C na Suwalszczyźnie, około -1°C w centrum, do 2°C na południowym zachodzie, zwykle wystąpi początkowo w nocy i później stopniowy wzrost temperatury. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, na południu Podkarpacia także dość silny i w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

