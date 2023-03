Uwaga, kierowcy! Tak źle już dawno nie było. Eksperci ostrzegają

Marznący deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko! Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 10.03.2023]

Marznące opady deszczu i mżawki będę doskwierać kierowcom w nocy z czwartku na piątek, 10 marca, ale również w piątek w godzinach porannych. IMGW wydało w tej sprawie alerty pierwszego stopnia, które będą obowiązywać w pasie od południowej części województwa zachodniopomorskiego i północy województwa lubuskiego, przez środkową część Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie i województwo mazowieckie, po Podlasie i Lubelszczyznę. - Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź - ostrzega IMGW.

Pogoda na piątek, 10 marca

Jak informuje PAP, w piątek, 10 marca, będzie nadal bardzo ciepło na południu, zwłaszcza w Krakowie, Rzeszowie. Tam do 15-16 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura może być jednak nieco niższa przez silny wiatr. W górach jego porywy sięgną do 90 km/h. Na południu tylko miejscami może spaść niewielki deszcz. Z kolei północ kraju nadal będzie zimowa. - Tam od minus 1 stopnia Celsjusza i śnieg. Na krańcach północnych spadnie go 5-6 cm – powiedziała PAP synoptyczka IMGW Ilona Bazyluk. Na ziemi lubuskiej, Kujawach i Mazowszu spodziewane są opady mieszane, deszczu ze śniegiem i deszczu. Deszczu w centrum może spaść do 5 litrów na m kw. Temperatura wzrośnie tam do 6 stopni Celsjusza.

- Na północnym wschodzie mogą wystąpić opady marznące powodujące gołoledź – zaznaczyła synoptyk IMGW w rozmowie z PAP. Podkreśliła, że będzie to dość ciekawa sytuacja, bo ten opad spodziewany jest w tej części kraju do ok. godz. 10.30. Ponowne ostrzeżenie może być wydane jeszcze na popołudnie. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty niemal w całym kraju. Powieje z kierunków południowych.

W związku z opadami deszczu w warunkach utrzymującej się lokalnie pokrywy śnieżnej IMGW wydało również ostrzeżenia hydrologiczne.

Nowe ostrzeżenie hydrologiczne⚠▶ woj. dolnośląskieOpady deszczu w warunkach utrzymującej się lokalnie pokrywy śnieżnej powodują wzrosty stanów wody. Przewiduje się wahania stanów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z okresowym przekraczaniem stanów ostrzegawczych.#IMGW pic.twitter.com/uE9mqKJsWD— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 9, 2023

