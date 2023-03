Pogodowy armagedon. Prognozy IMGW na weekend mówią o śniegu i wichurach

Marznący deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko! Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 10.03.2023]

Deszcz i śnieg to nie wszystko! Do tego mróz i jeszcze to. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 9.03.2023]

Jaka pogoda na weekend? Śnieg i wichury, nawet do 120 km/h

Jaka będzie pogoda na najbliższy weekend? Jak informuje IMGW, "w weekend Polska w dalszym ciągu znajdować się będzie pod wpływem niżu, przemieszczającego się znad Polski centralnej nad Litwę i dalej na północny wschód kontynentu". Prognoza pogody na weekend mówi o wichurach. Spodziewamy się silnego wiatru, w porywach do 80 km/h na nizinach i aż do 120 km/h w górach. Pogoda w weekend upłynie także pod znakiem opadów śniegu. W wielu regionach kraju spadnie nawet do 15 cm białego puchu. Uwaga, kierowcy! Prognoza pogody na weekend zakłada również, że warunki na drogach będą trudne. Wystąpią opady marznące i gołoledź, szczególnie w centralnej i północnej Polsce.

Prognoza pogody na weekend [Piątek, 10.03]

Piątek (10 marca) w Polsce będzie dniem pochmurnym, więcej przejaśnień i dużo słońca na południu kraju. Pogoda podzieli Polskę na pół, ponieważ w północnej części kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Opady mogą być marznące, powodujące gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około 5 cm. Deszcz w centralnej Polsce. Ogromna różnica w temperaturach, o których informowaliśmy już wcześniej. Na Suwalszczyźnie temperatura maksymalna od –1°C. Im dalej na południe - tym cieplej. W centrum już 7°C, a w południowej części kraju nawet 16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, prawie w całym kraju porywisty, w górach wzmagający się do dość silnego, z kierunków południowych - informuje IMGW. Najsilniej powieje wysoko w górach wiatr, nawet do 90 km/h. Wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

Na północy już od rana notujemy przyrost pokrywy śnieżnej (Ostróda - zdj.). Dziś prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej, szczególnie na północy kraju, do 8 cm na Suwalszczyźnie.#IMGWmeteo pic.twitter.com/v04IvXjwQ3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 10, 2023

Prognoza pogody na weekend [Sobota, 11.03]

W nocy z piątku na sobotę (10/11 marca) opady w całej Polsce. Najwięcej śniegu spadnie w górach i na Pomorzu. Tam może spaść do 15 cm białego puchu. W innych regionach kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W północnej części kraju deszcz marznący powodujący gołoledź. Duże różnice w temperaturach. Termometry pokażą od –3°C na północy, około 4°C w centrum, do nawet 6°C na Podkarpaciu. - Wiatr na wschodzie słaby, na zachodzie i nad morzem umiarkowany, wysoko w Sudetach dość silny i silny, w porywach do 75 km/h na zachodzie i do 110 km/h w Sudetach, powodujący zawieje i zamiecie - prognozuje IMGW.

W sobotę (11 marca) w ciągu dnia duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami. W całym kraju deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Przeważnie spadnie 3-7 cm śniegu. Najwięcej na Pomorzu i w górach - 10 cm. Na termometrach od 0°C na północy, około 5°C w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie, do 7°C . Nadal będzie silnie wiać. W porywach do 65 km/h, na południu do 80 km/h, w górach do 120 km/h. W nocy z soboty na niedzielę (11/12 marca) nieco się ochłodzi. Prognoza na weekend mówi o spadku temperatury do –5°C i słabnących opadach śniegu, do 5 cm w północnej Polsce.

Prognoza pogody na weekend [Niedziela, 12.03]

W nocy z soboty na niedzielę (11/12 marca) nieco się ochłodzi. Prognoza na weekend mówi o spadku temperatury do –5°C i słabnących opadach śniegu, do 5 cm w północnej Polsce. W niedzielę (12 marca) w ciągu dnia nadal pochmurno z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Spadnie kolejnych kilka centymetrów śniegu. Zmniejszą się różnice w temperaturze. Najzimniej na północy - 0°C . Najcieplej na zachodzie - do 5°C. Wiatr również słabszy, ale nadal może wiać nawet z prędkością do 80 km/h.

Po weekendzie cieplej. Wichury i pochmurna aura zostaną z nami dłużej

Co z pogodą po weekendzie? Pochmurna i wietrzna aura zostaną z nami również w poniedziałek (13 marca), ale zrobi się cieplej w całej Polsce. Na termometrach od około 3°C na północnym wschodzie, 8°C w centrum, do 12°C na zachodzie. W całym kraju deszcz. Na więcej chwil ze słońcem i zanik opadów poczekać musimy do wtorku (14 marca). Coraz cieplej, w ciągu dnia nawet 15°C na południu kraju. W kolejnych dniach tygodnia w wielu miejscach Polski temperatura przekroczy 10 stopni powyżej zera.

W weekend spodziewamy się silnego wiatru do 80 km/h na nizinach i do 120 km/h w górach. W wielu miejscach spadnie też więcej śniegu, do 15 cm na niżu. Warunki na drogach będą trudne, w centrum i na północy kraju wystąpią opady marznące, gołoledź. https://t.co/26n4NFBckG#IMGW pic.twitter.com/Wo25qG0uuq— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 10, 2023

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd! Pytanie 1 z 10 1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu? 3 km/h 5 km/h 4 km/h Dalej