Marznący deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko! Synoptycy biją na alarm

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), prawie cały kontynent europejski w dalszym ciągu obejmować będą niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie półwysep Iberyjski i częściowo Europa Wschodnia znajdą się w zasięgu układów wyżowych. Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Wysp Brytyjskich przemieści się nad północne Niemcy. Nad środkową Polską pozostanie, ułożony równoleżnikowo, pofalowany front atmosferyczny. Będziemy w powietrzu polarnym morskim: ciepłym na południu i chłodnym na północy kraju. Ciśnienie zacznie spadać.

Jaka będzie pogoda w piątek, 10 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (10 marca 2023) zachmurzenie będzie duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i małe.

- Na południu i w centrum opady deszczu, w centrum i na północnym wschodzie lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoledź, a północy deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach także możliwy słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem - przekazuje IMGW.

W środkowej części Polski wydano alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami.

Temperatura 10.03.2023

W piątek najchłodniej na Suwalszczyźnie, najcieplej na Śląsku. Różnica temperatur będzie ogromna!

- Temperatura maksymalna od -1°C na Suwalszczyźnie do około 6°C w centrum i od 7°C do 13°C na południu, ale gdzieniegdzie na Śląsku temperatura może wzrosnąć do 16°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych, tylko na wybrzeżu i Pomorzu wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h i na Przedgórzu Sudeckim nad ranem oraz w Karpatach do 75 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (10.03.2023/11.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (10.03.2023/11.03.2023 prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w centrum i na północy lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na północy kraju oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pomorzu chwilami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tu lokalnie prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. W górach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 12 cm. Na południu kraju prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od -3°C na Pomorzu, około 2°C w centrum, do 6°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny i porywisty, z kierunków południowych, tylko nad morzem i Pomorzu północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h i lokalnie na zachodzie do 60 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.

