Siarczyste mrozy. Najgorzej będzie w nocy. Znamy datę

Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, przed nami bardzo zimny weekend. Temperatura w najbliższym czasie spadnie do wartości kilkunastu stopni poniżej zera. Kolejne godziny będą jeszcze chłodniejsze. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) spodziewają się, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8 stycznia) temperatura spadnie na północnym wschodzie do –21°C. W ciągu dnia będzie równie zimno. Termometry na Podlasiu, Warmii i Mazurach pokażą od –13°C do –11°C. Podobne wartości w górach. Mróz również na pozostałym obszarze kraju, jedynie na północnym zachodzie około zera. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

Równie mroźne zapowiada się noc z poniedziałku na wtorek (8/9 stycznia) i sam wtorek. Dzień będzie pogodny, ale zimny. Jedynie na południu kraju mgły marznące, osadzające szadź. W nocy z poniedziałku na wtorek na północnym wschodzie i na południu kraju nawet –20°C. W ciągu dnia od –10°C w górach i około –5°C w centrum. Nad morzem znów dodatnia temperatura, tam do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, przeważnie zachodni. W kolejnych dniach mróz osłabnie, ale nadal na termometrach do –7°C . Tym razem najzimniejszym regionem kraju będzie jednak południowy wschód. Będzie też więcej opadów.

Źródło: IMGW

Najzabawniejsze memy o zimie. Zdjęcia w poniższej galerii

Ostatni lekko chłodny styczeń wystąpił 5 lat temu. Jeśli dzisiejsza prognoza długoterminowa by się sprawdziła to jest szansa, że obecny będzie chłodniejszy niż zwykle w latach 1991 - 2020.#pogoda #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/bFQN7l01kE— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 4, 2024