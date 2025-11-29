Siarczysty mróz, gęste mgły i gołoledź. Ostrzeżenie dla siedmiu województw. Weekend w Polsce jak na biegunie

Deszcz, śnieg i groźna gołoledź w sobotę 29.11.2025 r.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na zachodzie kraju spodziewany jest deszcz, miejscami zmieszany ze śniegiem. W centrum i na południowym zachodzie pojawią się marznące opady, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi, szczególnie w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Na wschodzie przewidywane są słabe opady deszczu, mżawki, a lokalnie także śniegu.

Na południu kraju rano i w ciągu dnia utrzymają się gęste mgły ograniczające widoczność nawet do 100 metrów, które wieczorem rozszerzą się na wschód kraju, ograniczając widoczność do około 300 metrów. Temperatura w centrum i w rejonach podgórskich wyniesie od –1°C do 2°C, na wschodzie od 1°C do 5°C, a na zachodzie i nad morzem od 2°C do 7°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowy i południowo-zachodni.

Noc z soboty na niedzielę 29.11.2025 i 30.11.2025 r. Mróz do -10 stopni

W nocy na południu kraju wystąpią przejaśnienia, a w centrum słabe opady deszczu i mżawki, miejscami marznące, co może powodować gołoledź. Na wschodzie możliwe są również słabe opady śniegu. Na wielu obszarach pojawią się gęste mgły, niekiedy marznące i osadzające szadź, ograniczające widoczność do 100 metrów.

Temperatura minimalna wahać się będzie od –7°C na południu, przez –2°C w centrum i na wschodzie, do 2–4°C na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W rejonach podgórskich możliwe spadki do –10°C. Wiatr pozostanie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany.

Niedziela – mgły i słabe opady utrudnią poruszanie się po drogach

W niedzielę zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami głównie w centrum i na zachodzie. Na południu kraju okresowe rozpogodzenia. W wielu miejscach możliwe są słabe opady deszczu i mżawki. Największym problemem pozostaną jednak mgły – rano na południu i wschodzie widoczność miejscami spadnie do 100 metrów, w ciągu dnia w wielu regionach utrzymają się silne zamglenia. Wieczorem mgły ponownie pojawią się na południu, ograniczając widoczność do 600 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie 1–5°C, lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowy i południowo-wschodni.

Kolejna noc, kolejne ostrzeżenia

W nocy zachmurzenie będzie całkowite lub duże, z przejaśnieniami głównie na południu kraju. W pasie od Sudetów, przez Wielkopolskę, po Kujawy i Pomorze Gdańskie możliwe marznące opady deszczu i mżawki, które ponownie spowodują gołoledź. Marznąca mżawka wystąpi również lokalnie na południu. W Sudetach powyżej 800 m n.p.m. spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju mgły, miejscami marznące i osadzające szadź, ograniczą widoczność do około 300 metrów.

Temperatura minimalna od –3°C na południu, przez 0°C w większości kraju, do 4°C na wschodzie i nad morzem. Na terenach podgórskich możliwe spadki do –8°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

IMGW alarmuje – ostrzeżenia dla siedmiu województw

Instytut wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami. Większość z nich obowiązuje do niedzieli, 30 listopada. Alerty obejmują części województw:

warmińsko-mazurskiego

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

wielkopolskiego

łódzkiego

dolnośląskiego

Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, mogących powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.