Śnieg i marznący deszcz, a to nie koniec. Synoptycy alarmują. Pogoda na 29.11.2025

Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem pogody, zagrażającą gołoledzią i marznącym deszczem.

Sprawdź, które regiony będą najbardziej narażone na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne w najbliższy weekend.

Dowiedz się, jak przygotować się na trudne warunki, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.

Według najnowszych prognoz, w sobotę (29 listopada 2025) zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami, a na południowym wschodzie okresami nawet z rozpogodzeniami. Niestety, to tylko chwilowa poprawa. Jak podaje IMGW, opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź, wystąpią głównie w pasie od Pomorza i Warmii, przez Kujawy po Śląsk. Na południu kraju początkowo zanikające mgły mogą ograniczać widzialność do 300 metrów

Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW wynika, że temperatura maksymalna na wschodzie i w centrum kraju wyniesie od -1°C do 3°C, natomiast na zachodzie i nad morzem od 5°C do 8°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowy i południowo-zachodni.

Prognoza IMGW. Noc z soboty na niedzielę (29.11/30.11.2025)

Noc z soboty na niedzielę (29.11/30.11.2025) przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na Podkarpaciu lokalnie opady deszczu lub marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Na południu kraju okresami pojawią się marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna spadnie od -8°C, -6°C na terenach podgórskich, około -2°C w centrum, do 4°C na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, na północy kraju okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Jak przygotować się na gołoledź i marznący deszcz?

Śledź na bieżąco prognozy pogody.

Jeśli musisz wyjść, zachowaj szczególną ostrożność.

Zabezpiecz swój dom przed mrozem i śniegiem.

Ubierz się ciepło, warstwowo.

Przygotuj się na ewentualne awarie.

Pamiętajmy, że w trudnych warunkach atmosferycznych najważniejsze jest bezpieczeństwo. Apelujemy o rozwagę i ostrożność!