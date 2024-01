Przekleństwo kierowców powraca! Pogoda ma dla nas niemiłe niespodzianki

Paskudna pogoda! Deszcz i śnieg, a do tego wichury do 130 km/h [Prognoza IMGW na 27.01.2024]

Z prognozy IMGW na noc z poniedziałku na wtorek wynika, że zachmurzenie będzie się wahać od małego do umiarkowanego. Uwaga kierowcy - lokalnie wystąpią mgły lub mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m. Jeżeli musicie wyjechać gdzieś w nocy, zdejmijcie nogę z gazu. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -5 stopni Celsjusza, -2°C na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów, około -1°C w centrum. Na pozostałych terenach nizinnych wartości delikatnie plusowe. Na południu kraju wiatr porywisty, w Sudetach osiągnie prędkość do 65 km/h. Wiemy też, co pogoda przygotowała na wtorek.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 30.01.2024

W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Eksperci z IMGW nie wspominają w swoich prognozach o opadach deszczu lub śniegu. Początkowo - podobnie jak w nocy - na południowym wschodzie kraju utrzymywać się będą lokalne mgły lub mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza, 5°C na wschodzie, około 6°C w centrum i nad morzem do 8°C, 9°C na na południowym zachodzie. Najcieplejsze płaszcze się nie przydadzą, ale to jeszcze nie jest moment, gdy możemy ogłosić nadejście wiosny. Tym bardziej, że gdzieniegdzie temperaturę odczuwalną obniżą solidne podmuchy wiatru.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, w Karpatach i Sudetach miejscami w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy - czytamy w prognozie IMGW na 30 stycznia. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.

