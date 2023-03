Prawie 20°C, ale czeka nas to! Pogoda może przynieść niespodzianki

Nawet 17 stopni, ale również wichury i jeszcze to! Pogoda namiesza [Prognoza IMGW na 22.03.2023]

Jak informuje IMGW, północna i północno-zachodnia Europa jest nadal pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi, z ośrodkiem głównym nad północnym Atlantykiem i wtórnym nad północnym Bałtykiem. Pozostały obszar Europy znajduje się w zasięgu wyżów z centrami nad Atlantykiem i Ukrainą. Polska znajduje się w zasięgu rozległego układu niżowego rozciągającego się od Atlantyku po Finlandię. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie. Spadek ciśnienia.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 23 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (23 marca 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie pod koniec dnia rozpogodzenia. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol.

- Słabe przelotne opady deszczu, jedynie na południowym wschodzie bez opadów - podaje IMGW.

Temperatura 23.03.2023

W czwartek najcieplej będzie na południu kraju. Będzie wiosennie! Termometry wskażą nawet 19°C!

- Temperatura maksymalna od 11°C nad morzem do 16°C w centrum i 19°C na południu - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (23.03.2023/24.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (23.03.2023/24.03.2023) zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

