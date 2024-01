i Autor: shutterstock

Mróz atakuje

Potężny mróz skuł Polskę. Nawet -27 stopni. Prognozy są bardzo groźne

Ogromny mróz rozlał się po całej Polsce. W nocy z 8 na 9 stycznia temperatura minimalna wyniosła -27 stopni Celsjusza. To wartość, która została odnotowana w Zamościu. Do naszego kraju wciąż napływa arktyczne powietrze znad Skandynawii, a tam do tej pory najniższa temperatura wyniosła - 43,6 stopnie Celsjusza. Tyle pokazały termometry w miejscowości Naimakka na północy Szwecji.