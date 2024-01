Dwucyfrowy mróz, śnieg, a w górach nawet to! [Prognoza IMGW na 9.01.2024]

IMGW ostrzega. Siarczysty mróz do nawet -20 stopni. W tych regionach będzie najgorzej

Prognozy na wtorek nie różnią się znacząco od tych z poniedziałkowego poranka. W nocy z poniedziałku na wtorek, temperatura minimalna od -22°C na Mazurach, Podlasiu i Roztoczu, około -15°C w centrum, do -6°C na wybrzeżu. Lokalnie na południu kraju możliwy spadek temperatury do -23 stopni. Na krańcach południowych możliwe słabe opady śniegu. W kotlinach sudeckich marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

W ciągu dnia, na południu i w centrum kraju bezchmurnie lub tez odnotujemy zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i na północy możliwy słaby śnieg. Rano w kotlinach sudeckich zanikająca marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

- Temperatura maksymalna od -11°C w rejonach podgórskich, około -6°C w centrum, do 1°C nad morzem. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h. W górach miejscami zamiecie śnieżne - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 9 stycznia. W żadnym z dużych miast nie odnotujemy plusowych temperatur. Przydadzą się ciepłe kurtki, trzeba uważać na drogach.

Pogoda IMGW na noc z wtorku na środę. Nawet -16 stopni

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy słaby śnieg. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -16 stopni Celsjusza na południu, około -8°C w centrum, do -1°C nad morzem. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h; w górach miejscami zamiecie śnieżne.