Zgrzytanie zębami z zimna to nie wszystko! Pogoda szykuje kolejną niespodziankę. To kwestia godzin

Załamanie pogody w Polsce. Jaką prędkość osiągną potężne wichury?

Kilka dni słonecznej, wyżowej pogody, a później do Polski znowu zawitają niże z potężnymi wichurami - informuje serwis Fanipogody.pl. Pierwsze mogą się już pojawić w najbliższy weekend, 13-14 stycznia, choć ich prognozowana prędkość to "tylko" 60-70 km/h. Zgodnie z przewidywaniami obejmującymi dłuższy okres kolejne mocne podmuchy wiatru mogą dotrzeć do naszego kraju w drugiej połowie stycznia, gdy wyjątkowo silne wichury - z kulminację na początku trzeciej dekady miesiąca - nawiedzą wtedy zachodnią Europę. Dotrze tam wyż, który wpływa obecnie na pogodę w Polsce, gdzie napotka na strefą niżów. Wysokie ciśnienie zderzy się z niskim, co doprowadzi w efekcie do wyjątkowo niebezpiecznych wichur.

- Najmocniej wiało będzie na terenach nadmorskich północnej Hiszpanii i zachodniej Francji. Tutaj wiatr wiać może z siłą przekraczającą nawet 140 km/h - ostrzega serwis Fanipogody.pl.

