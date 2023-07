Potężne ulewy i burze to nie wszystko! Krajobraz jak z horroru [Prognoza IMGW na 26.07.2023]

Burze i ulewne deszcze do 40 mm to nie wszystko! Pogoda oszalała [Prognoza IMGW na 25.07.2023]

Najnowsza prognoza IMGW sugeruje, że w środę (26 lipca 2023 r.) czeka nas najtrudniejszy pogodowo dzień bieżącego tygodnia, pełen niebezpiecznych zjawisk meteo. Tylko na południu odnotujemy większe przejaśnienia, a na przeważającym obszarze warunki atmosferyczne nie będą przypominać tych, kojarzonych ze środkiem lata. Zamiast cieszyć się wysokimi temperaturami, będziemy nerwowo spoglądać w niebo. Będzie też wyraźnie chłodniej, niż chociażby na początku tygodnia. Synoptycy już wiedzą, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

Jaka będzie pogoda w środę, 26 lipca?

Na południu Polski zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Niestety, na pozostałym obszarze chmur będzie z decydowanie więcej. Eksperci od pogody straszą nas konkretnymi ulewami. Zapomnijcie o chowaniu parasoli do szaf. Pogoda wpłynie też negatywnie na stan dróg.

- Miejscami pojawią się opady deszczu, w centrum lokalnie o natężeniu umiarkowanym, a na południowym wschodzie również silnym. Na południowym wschodzie miejscami burze. Prognozowana suma opadów w centrum do 15 mm, na południowym wschodzie od 25 mm do 35 mm, tylko w Karpatach lokalnie do 45 mm - prognozują synoptycy IMGW.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h - alarmują eksperci Instytutu. Po raz kolejny apelujemy o zwracanie uwagi na lokalne komunikaty meteo i ostrzeżenia IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 26.07.2023

Nie mamy dobrych wieści dla czytelników "Super Expressu", którzy tęsknią za upałami. W środę słupki rtęci pokażą mniej imponujące wartości, choć gdzieniegdzie będzie bardzo ciepło.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18 stopni Celsjusza, 20°C na południowym wschodzie oraz na Pomorzu do 22°C, 23°C w centrum i na wschodzie; jedynie w kotlinach górskich od 14°C do 16°C - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na środę.

Na 22-23 stopnie mogą liczyć mieszkańcy Suwałk, Warszawy i Białegostoku. Zaledwie 18 kresek wskażą temperatury w Łodzi, Kielcach, Krakowie i Katowicach. Nad morzem do 20-21 stopni Celsjusza, ale niestety także deszczowo.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 26/27 lipca 2023 r.

IMGW podaje, że w nocy ze środy na czwartek na południowym wschodzie zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu, a lokalnie też możliwymi burzami. Lokalnie opady będą intensywne, prognozowana suma opadów od 20 mm do 35 mm, na Podkarpaciu do 50 mm. Na szczytach Tatr - niespodziewanie dla wielu - opady śniegu i krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz w centrum okresami duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 14°C, tylko w kotlinach górskich około 7°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach i Tatrach wiatr w porywach do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

