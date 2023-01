Potężne śnieżyce znów atakują! Całą Polskę przysypie śnieg

Mnóstwo śniegu i wichury do 100 km/h! W sobotę wydarzy się jeszcze to! [Prognoza IMGW na 21.01.2023]

Synoptyk IMGW ostrzega przed śnieżycami. Gdzie będzie najgorzej w nocy z piątku na sobotę?

W nocy z piątku na sobotę, 21 stycznia, w całym kraju należy się spodziewać intensywnych opadów śniegu - informuje PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW. Na południowym wschodzie kraju może spaść ok. 15-17 cm białego puchu. Podobnie będzie w Małopolsce, na Śląsku i bliżej centrum. Na pozostałym obszarze spadnie ok. 10 cm śniegu. Nad ranem na wschodzie mogą wystąpić opady marznące. Lokalnie mogą też wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na zachodzie i Pomorzu, do ok. minus 1 lub zera stopni w przeważającej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany w całym kraju, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru w głębi kraju wyniosą do 60 km/h a nad morzem do 65 km/h.

Sobota, 21 stycznia, również pod hasłem opadów śniegu

Jak informuje PAP, w sobotę, 21 stycznia, strefa najsilniejszych opadów śniegu przeniesie się na północny zachód oraz w pasie od Mazur, przez centrum kraju po Dolny Śląsk. Może tam spaść od 10 do 15 cm świeżego śniegu. Na pozostałym obszarze mniej opadów. Na wschodzie wystąpią opady mieszane deszczu i deszczu ze śniegiem. Rano mogą one przymarzać. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na południu kraju, a na pozostałym obszarze od zera do 3 stopni. Najcieplej w rejonie Świnoujścia 4 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie dość silny w porywach do 65 km/h w głębi kraju, a na Wybrzeżu do 80 km/h. W południowo-wschodniej części kraju wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W północnej Polsce wiatr z północnego-wschodu i północy.

W nocy miejscami opady śniegu, na wsch. przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, lok. marznącyNa wsch. przyrost pokrywy śnieżnej do 15cm, lok. w górach do 17cmTemp. min. od -5°C na płn. zach. do 0°C na wschWiatr w porywach do 65 km/h, będzie powodował zawieje śnieżne#IMGW pic.twitter.com/wr23oP39wO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 20, 2023

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato