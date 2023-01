Nie tylko śnieżyce, ale też wichury i siarczysty mróz! Synoptyk IMGW alarmuje

Nadciąga śnieg! Do tego wichury i jeszcze stanie się to! Synoptycy ostrzegają[Prognoza IMGW na 19.01.2023]

Sprawdzają się bardzo niekorzystne prognozy na piątek (20 stycznia 2023 r.). W południowo-wschodniej połowie kraju występują słabe opady śniegu, ale na krańcach tej części Polski opady mogą być intensywniejsze, zwłaszcza w rejonie Bieszczad, na Podhalu. - Tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm. Na pozostałym obszarze, gdzie pojawią się opady, ten przyrost będzie śladowy - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, 0 stopni miejscami na krańcach wschodnich, do 3 stopni Celsjusza nad samym morzem.

Prognoza IMGW. Niespokojna pogoda w nocy z piątku na sobotę 20/21 stycznia

Śnieg i niskie temperatury to nie jedyne problemy. Na zachodzie prognozowany jest wiatr słaby, zmienny. Na wschodzie, zwłaszcza na południowym wschodzie, wzmagać się będzie do umiarkowanego, okresami porywistego i wiać będzie z kierunków północnych. - W tych rejonach, gdzie będzie padał śnieg, zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich, ta porywistość wiatru może powodować zawieje śnieżne. Tu też może się zdarzyć ograniczenie widzialności do 500 m - alarmuje Gawron, cytowany przez PAP. Wszystko to jest też zwiastunem niespokojnej nocy.

- To za sprawą nasuwającego się niżu. Zaznaczy on swoje oddziaływanie zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Tam zachmurzenie będzie na ogół całkowite - podkreśla synoptyk Instytutu.

Natomiast na zachodzie kraju można już liczyć na przejaśnienia, a na północnym zachodzie nawet na rozpogodzenia, z tym że tam miejscami możliwe mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do ok. 300 m. - We wschodniej połowie kraju miejscami występować będą opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Tam przybędzie białego puchu o 10 cm, a lokalnie nawet o 15 cm. Zrobi się zimowo, śnieżnie. Słabiej popada też na krańcach południowych - przeanalizował ekspert od pogody z IMGW.

Utrudnienia na drogach w Polsce. IMGW ostrzega

W sobotę (21 stycznia 2023 r.) nad ranem na krańcach wschodnich, zarówno Lubelszczyzny, Podlasia, jak i wschodniego Mazowsza, lokalnie mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem, a nawet marznącego deszczu powodującego gołoledź. - Warunki na drogach mogą być bardzo trudne - ostrzegł Jakub Gawron.

Ponadto także we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza tam, gdzie będą intensywne opady śniegu, wzmagać się będzie wiatr. - W porywach będzie osiągać do 55 km/h i miejscami będzie powodować zamiecie śnieżne. Wiatr wiać będzie głównie z kierunków północnych - podał synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich do 0 stopni miejscami na krańcach wschodnich i plus 2 stopni Celsjusza na wschodnim wybrzeżu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Warto też śledzić lokalne komunikaty meteo.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10cm do 15cm, lokalnie do 20cm a w górach do 30cmPrognozuje się także porywy wiatru do 60 km/hNa wschodzie kraju opady śniegu będą przechodzić w marznący deszcz - gołoledź#IMGW #śnieg pic.twitter.com/Em4dJb00Ze— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 20, 2023

